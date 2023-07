USD/SEK laskee, kun merkkejä Fedin ja Riksbankin erosta ilmaantuu

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/SEK -valuuttakurssi on pudonnut voimakkaasti tällä viikolla. Se on laskenut viimeisen seitsemän päivän aikana peräkkäin ja siirtynyt alimmalle tasolle sitten 10. toukokuuta. Pari on pudonnut yli 7,21 % kesäkuun korkeimmasta tasosta.

Ruotsin kuluttajainflaatio kiihtyy

USD/SEK jatkoi laskuaan Yhdysvaltain viimeisimmän kuluttajahintaindeksin (CPI) jälkeen. Työtilastotoimiston (BLS) mukaan kokonaisinflaatio putosi toukokuun 4,1 prosentista 3,0 prosenttiin kesäkuussa.

Perusinflaatio hidastui toukokuun 5,1 prosentista kesäkuun 4,8 prosenttiin. Siksi on todennäköistä, että inflaatio hidastuu edelleen tulevina kuukausina. Analyytikot näkevät inflaation siirtyvän Fedin 2,0 prosentin tavoitteeseen lähikuukausina.

Tästä seuraa, että Fed päättää keskeyttää koronnoston nostettuaan kesäkuussa 0,25 %. Lisäksi viime viikon non-farm payrolls (NFP) -tiedot osoittivat, että työmarkkinoiden heikkeneminen jatkui.

Muita Ruotsin kruunun uutisia julkistettiin perjantaina, kun Ruotsi julkaisi uusimmat inflaatiotiedot. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintaindeksi nousi toukokuun 0,3 prosentista kesäkuun 1,1 prosenttiin. Ekonomistit odottivat tietojen osoittavan inflaation kiihtyvän 0,8 prosenttiin.

Tämä lisäys kasvoi 9,3 % edellisvuodesta, korkeampi kuin mediaaniarvio 9,1 %. Kiintein korkotason kuluttajahintaindeksi nousi 6,4 % vertailukaudesta. Nämä inflaatioluvut tarkoittavat, että keskuspankin tavoite 2,0 %.

Siksi on todennäköistä, että Riksbank jatkaa korkojen nostamista seuraavissa kokouksissa. Pankki nosti korkoa 0,25 % 3,75 %:iin. Se on nostanut korkoja huhtikuun 2022 0,25 prosentista.

USD/SEK tekninen analyysi

USDSEK-kaavio TradingView:lla

USD:n ja Ruotsin kruunun välinen kurssi jatkoi laskuaan tällä viikolla. Se laski tärkeän tukitason alapuolelle 10,56:ssa, alimmalle tasolle kesäkuun 19. päivänä. Samaan aikaan pari on siirtynyt alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Se muodosti kolminkertaisen yläosan kuvion ~11:ssä. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yleensä laskeva merkki.

USD/SEK-pari on siirtynyt Ichimokun pilvikuvion alapuolelle. Se on siirtynyt suhteellisen voimaindeksin (RSI) alapuolelle ja stokastinen oskillaattori on siirtynyt ylimyydylle tasolle. Siksi pari todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät kohdistavat avaintuen 10:een.

