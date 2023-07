Benson on Invezzin uutistoimittaja, joka käsittelee uutisia, haastatteluja ja markkina-analyysejä. Hän teki ensimmäisen sijoituksensa osakkeisiin vuonna 2008 ja on… lue lisää

Uusia hankkeita on satoja eri kehitysvaiheissa. Moni ei kuitenkaan tarjoa markkinoita mullistavia alustoja, jotka voisivat muuttaa jo vakiintuneen ja kukoistavan teollisuuden maisemaa.

Chancer tekee sen hajautetun vertaisverkkosovelluksen (P2P) muodossa, joka on suunniteltu muuttamaan maailman vedonlyöntimarkkinat täysin. Kyseisten markkinoiden arvioidaan kasvavan vuositasolla yli 11 % seuraavan seitsemän vuoden aikana.

Kryptovaluuttojen jatkuva kasvu kiihtyy

Krypto oli tällä viikolla nousussa, ja sitä ilmeisesti vauhditti XRP:n merkittävä voitto Ripple vs. SEC -tapauksessa. Vaikka markkinoiden läpi pumpannut euforia on hiipunut, Ripplen voitto, vaikkakin osittainen, on piristänyt alaa.

Hyvän tunnelman keskellä on sijoittajien tietoisuus siitä, että sääntelyn selkeyttämisen myötä mahdollisuudet tulevat olemaan valtavat. Monet ovat hiljalleen valmistautuneet markkinoiden suurimpaan härkäsykliin.

Tavallisten big cap -kolikoiden lisäksi monet pienen kapasiteetin kolikot ja ennakkomyyntiprojektit tarjoavat houkuttelevia vaihtoehtoja ansaita sijoitukselleen pääomaa. Chancer, joka on ennakkomyynnissä ja myydään nopeasti loppuun, voisi olla yksi tällaisista läpimurtoprojekteista.

Mutta mikä tekee tästä hankkeesta erottuvan niiden monien muiden joukossa, jotka ovat valmiita lanseeraamaan juuri härkämarkkinoiden partaalla?

Mikä on Chancer?

Lyhyesti sanottuna Chancer on lohkoketjupohjainen vedonlyöntialusta, jonka patentoitu malli voisi vauhdittaa vedonlyönti- ja uhkapelisektorin seuraavaa kasvua.

Projektin whitepaper-julkaisunsa mukaan jokaisella alustalla on mahdollisuus pelata ja voittaa omien sääntöjensä mukaan. Käyttäjät voivat luoda ennustemarkkinansa mistä tahansa tapahtumasta, jonka lopputulos on määritettävissä, asettaa kertoimet ja pelata. Ei keskitettyjä vedonvälittäjiä ja mikä parasta – voit kutsua perheen, ystävien ja kenen tahansa muun alustalle Share2Earn-ominaisuuden kautta.

Kyseessä ei siis ole vain yksi kryptoprojekti, joka pyrkii ratsastamaan seuraavan härkämäisen aallon mukana – vaan ennakoiva markkina, joka on suunniteltu näkemään arvon palaamisen jokapäiväisille käyttäjille. Tämän ekosysteemin voimanlähteenä on $CHANCER, hyödyllisyystoken, joka tarjoaa haltijoille myös muita passiivisia tulomahdollisuuksia.

$CHANCER on ennakkomyynnissä ja sen ensimmäinen vaihe on melkein loppuunmyyty. Tarkista lisää täältä.

Chancerin ainutlaatuinen lähestymistapa houkuttelee sijoittajia

Lohkoketju on jo nyt jatkuvasti maailmaa muuttavien sovellusten luettelon ytimessä, ja Chancer käyttää tätä uutta teknologiaa tuodakseen vedonlyöntimarkkinoille todella hajautetun lähestymistavan.

Kuten heidän selvityksessään onkin jo kuvattu ja heidän etenemissuunnitelmassaan korostettu, Chancerin tavoite on hallita maailman suurimpia vedonlyönti- ja uhkapelialustoja ja antaa voima takaisin yksittäisille käyttäjille. Tilastot osoittavat, että yhä useammat ihmiset pitävät hajautettuja järjestelmiä kannattavimpina sijoituskohteina. Chancerin P2P-vedonlyöntimalli ei todennäköisesti eroa toisistaan.

Huomionarvoista on myös se, että alustaa ei ole suunniteltu toiseksi rahapelimarkkinoiden tarjoajaksi, vaan sosiaaliseksi ekosysteemiksi, jossa käyttäjät jakavat ja saavat enemmän arvoa kuin vain vetoamalla tapahtumiin. Sijoittajia voisi rohkaista myös se, että passiiviset tulomahdollisuudet sisältävät panostusominaisuuden, joka tarjoaa palkintoja alkuperäisessä $CHANCER-tokenissa.

$CHANCER ennakkomyynti ja etenemissuunnitelman tärkeimmät päivämäärät

Onko $CHANCER:sta tulossa vuoden 2023 investointiprojekti? Se näyttää todennäköiseltä, mistä on osoituksena valtava kiinnostus sen toistaiseksi suurinta virstanpylvästä kohtaan – ennakkomyyntiä, joka saattaa olla arvoltaan miljoona dollaria seuraavien päivien aikana. Projekti on kerännyt tähän mennessä yli 788 000 dollaria, ja sen lopullinen tavoite on 15 miljoonaa dollaria.

$CHANCER ennakkomyyntihinta on 0,01 dollaria tänään. Se nousee 0,011 dollariin seuraavassa vaiheessa ja jatkaa nousuaan koko token-myynnin ajan. Tällä hetkellä ostovaihtoehtoja ovat ETH, BNB, USDT ja BUSD.

Kun Chancerin ennakkomyynti päättyy, alkuperäisellä tokenilla aletaan käydä kauppaa kryptopörsseissä. Etenemissuunnitelman mukaan $CHANCER tulee voimaan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä alkaen listautumisesta johtavalle DEX-pörssille (Uniswap) ja ainakin kahdelle muulle suurelle kryptopörssille.

Tuotekehitys jatkuu vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, kun Chancer-sovellus esittelee markkinatakaus-, virtuaalivedonlyönti- ja live suoratoisto-ominaisuudet. Mainnet-julkaisun odotetaan valmistuvan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Mitkä tekijät voivat vaikuttaa $CHANCER:n hintaan tulevaisuudessa?

Vaikka saattaa kuulostaa järjettömältä, että Chancer voisi tehdä 5- tai 10 -kertaisia voittoja lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, tulos ei ole mahdoton. Monien kryptohelmien arvo on kasvanut räjähdysmäisesti vuosien varrella, ja Chancerin ainutlaatuinen lähestymistapa ennustemarkkinoihin, joiden odotetaankin kasvavan tasaisesti, voi auttaa sitä heijastamaan sitä tai jopa ylittämään sen.

Lisää tähän yhdistelmään nykyiset kryptonäkymät, joissa valtavirran painopisteen ja käyttöönoton odotetaan nousevan pilviin, kuten BlackRockin ja Fidelityn myötätuulen ja mahdollisten Bitcoin ETF -rahastojen hyväksyntöjen myötä. Monet maat ja lainkäyttöalueet, mukaan lukien Euroopan unioni MiCA:n kautta, luovat vaihetta asianmukaiselle sääntelylle.

Ainutlaatuista vedonlyöntitapaansa ja krypton odotettua kasvua hyödyntäen Chancer voi osoittautua yhdeksi suurimmista lohkoketjupohjaisista projekteista, joka syntyy vuonna 2023. Riskejä, kuten jokaisessa sijoituksessa, on olemassa – varsinkin jos alusta ei pysty toteuttamaan malliaan. Palkinnon mahdollisuus voisi kuitenkin olla paljon houkuttelevampi.

Lue lisää $CHANCERista tänään käymällä Chancerin verkkosivuilla.