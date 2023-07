Onko BNB yliarvostettu lyhyeksi myynnin nousussa ja Binancen juridisten ongelmien paheneessa?

BNB:n, Binancen alkuperäisen tunnuksen, kanssa tapahtuu omituisia asioita. Ennen kuin ryhdyn siihen, kerron lyhyen tarinan, joka voi auttaa havainnollistamaan, kuinka harhaanjohtavia tietyt mittarit ja tiedot voivat olla kryptoavaruudessa.

COVIDin aikana kehittelin koodaustaitojani ja päätin luoda kryptovaluutan huvikseni, lähinnä vain kouluttaakseni itseäni lohkoketjujen toiminnasta. Nimetty TenDay Coin karanteenirangaistukseni pituuden jälkeen, arvioin kokonaistarjoukseksi 500 miljardia rahaketta. Sitten myin yhden näistä kolikoista veljelleni dollarilla. Joten sallikaa minun nyt kysyä sinulta: mikä oli TenDay Coinin markkina-arvo?

Teknisesti voit väittää, että se oli (on?) 500 miljardia dollaria, mikä jättää sen vain Bitcoinin taakse maailman suurimpien kryptovaluuttojen luettelossa. Siirry Vitalik Buterinin yli, koska vain Satoshi Nakamoto on edelläni.

Varo heikkoa likviditeettiä kryptomarkkinoilla

Tietysti tämä on naurettavaa ja typerää. Tämä äärimmäinen esimerkki osoittaa kuitenkin, kuinka markkina-arvo yksin voi olla harhaanjohtava mittari, koska likviditeetti ja volyymi ovat ilmeisen tärkeitä tekijöitä.

Mikä vie meidät BNB:hen. 38 miljardilla dollarilla Binancen kolikko on markkina-arvoltaan neljänneksi suurin kryptovaluutta, jäljessä vain Bitcoinista, Ethereumista ja Tetheristä (XRP on lähellä äskettäistä nousuaan tuomioistuimen myönteisen päätöksen seurauksena; jätämme kolikkoni huomiotta toistaiseksi…).

Jos kuitenkin arvostat kolikot likviditeetin mukaan, BNB putoaa 15 parhaan joukosta. Millään muulla 30 parhaan kolikon joukossa ei ole näin suurta kuilua markkina-arvon ja likviditeetin välillä.

Tämä pätee usein alkuperäisiin rahakkeisiin, joilla on yleensä suuria määriä markkinoiden ulkopuolella, kun taas volyymit alkuperäisen vaihdon ulkopuolella ovat usein aneemista. Toisena ääriesimerkkinä näimme, kuinka tämä onnistui FTT:n kanssa, sillä sisaryritys Alamedalla oli suurin osa tarjonnasta ja sen likviditeettipaperi ohut. Vaikka en väitä, että Binance helpottaa petoksia FTX:n mittakaavassa (tai mikä tahansa petos, jos se on selvää), osoitan vain, kuinka likviditeetti on tärkeä tekijä, jota ei voida jättää huomiotta.

Binancen ongelma, kuten olen valittanut siitä, mikä tuntuu nyt ikuiselta, on se, että on mahdotonta antaa minkäänlaista varmaa ilmoitusta yrityksestä, koska läpinäkyvyyden puute on täydellinen. Se toimii salaisen viittauksen alla, ja sokea usko vaaditaan. Sen todiste varauksista on farssi, toimitusjohtaja Changpeng Zhao julistaa, että jos joku haluaa ottaa selvää vastuista, hänen on “kysyttävä ympäriltä”. Se ei oikein lohduta.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Älkäämme myöskään unohtako, että manipuloiva kaupankäynti volyymien lisäämiseksi on yksi syytteistä, jotka SEC on nostanut pörssiä vastaan. Joten kun otetaan huomioon tokenin alhainen likviditeetti ja Binancen läpinäkymätön luonne, arvostuksen ympärille nousee kysymysmerkkejä.

Toisena (mahdollisesti epäolennaisena, mutta silti merkittävänä) varoituksena varoitimme epätavallisesta Solanan kaupankäyntivolyymista sen kiihtyvällä nousulla kryptohärkämarkkinoiden keskellä. Token ylitti kaiken alan, mutta likviditeetti ei pysynyt suurempien kolikoiden tahdissa, kun taas verkosto itse kärsi useista ongelmista, jotka herättivät vakavia kysymysmerkkejä.

Kuten käy ilmi, merkki romahti täysin ja putosi lähes 250 dollarin huipusta alle 10 dollariin FTX-romauksen jälkeen. Ehkä tämä johtui yksinkertaisesti Sam Bankman-Friedin läheisistä siteistä tokeniin varhaisena sijoittajana, mutta toinen teoria on, että volyymi alkuvaiheessa oli kaikkea muuta kuin luonnollista ja hintaa nostettiin keinotekoisesti. Ei myöskään ole todisteita siitä, että näin olisi tapahtunut, mutta tosiasia on, että keskustelun pitäisi antaa sijoittajille ajattelemisen aihetta: niin suuri osa kryptotilasta on harhaa, eivätkä hinnat usein ole sitä, miltä ne näyttävät. Nämä varoitusmerkit tuntuvat BNB:n kannalta koskettavammilta kuin useimmat muut kryptot.

Kauppiaat oikosulkevat BNB:tä massiivisesti

Perusasioiden lisäksi kaivataanpa joitain punaisia lippuja, jotka ovat törmänneet tutkaani äskettäin. Ensinnäkin, kuten aiemmin mainittiin, BNB:n markkina-arvo on tällä hetkellä 38 miljardia dollaria, mikä on suunnilleen samalla tasolla, jolla se avasi vuoden. Samalla aikavälillä Bitcoin on noussut 80 %, mikä osoittaa Binancen kamppailun sääntelyn tukahduttamisen keskellä, ja vaihtoa on lyöty lukuisilla oikeusjutuilla.

Onko tämä ymmärrettävää? Viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet Binancelle kiistatta julmia. Päivityksenä alla on joitain vaihtoa vastaan esitettyjä syytöksiä:

Kaupankäynti asiakkaita vastaan

Arvopaperilain rikkominen

Kannustetaan yhdysvaltalaisia asiakkaita horjuttamaan vaatimustenmukaisuuden valvontaa, joka on suunniteltu estämään heitä käyttämästä Binance.com-alustaa

Manipuloiva kaupankäynti volyymien lisäämiseksi

Rahastojen väärin yhdistäminen

Lisäksi sen markkinaosuus keskitetyn pörssin kaupankäynnin kokonaisvolyymistä on tällä hetkellä 43 %, kun se vuoden alussa oli 66 %. Se on valtava pudotus, varsinkin kun vaihtotyökumppanit ovat myös juuttuneet oikeudellisiin ongelmiin (Coinbase, Kraken jne.). Pitäisikö sen käydä kauppaa samalla tasolla, jolla se avasi vuoden, vaikka kryptosektori on elpynyt huomattavasti? Jatketaanpa ennen kuin julistamme tavalla tai toisella.

Coinbase vs Binance

Coinbase (NASDAQ: COIN) on julkinen yhtiö, mikä tarkoittaa, että meillä on mielenkiintoinen vertailukohta, johon Binancea verrata. Vaikka BNB:tä ei voida verrata osakkeisiin kuten Coinbasen osakkeisiin, sillä on varmasti osakekaltaisia yhtäläisyyksiä, koska sen kohtalo on suoraan sidottu Binancen kohtaloon. Lyhyesti sanottuna, jos Binancen kaupankäynnin volyymi kasvaa, Binance pärjää hyvin ja BNB nousee. Sama koskee Coinbasea ja Coinbase-osakkeita.

Tämä on todella karkea vertailu, mutta se on suunnilleen paras, mitä meillä on. Nautin myös siitä, että kun Coinbase listautui huhtikuussa 2021, se teki sen lähes samalla markkina-arvolla kuin BNB:llä (89 miljardia dollaria).

Kuten yllä olevasta kaaviosta näkyy, Coinbase on lyöty. Ennen tällä viikolla annettua positiivista XRP-päätöstä sen kauppa oli 85 dollaria osakkeelta, mikä tarkoittaa 20 miljardin dollarin arvoa. Vain kaksi vuotta sitten se vaati 100 miljardin dollarin arvostusta liikkeellelaskupäivänä.

Tällä hetkellä sen arvo on 24 miljardia dollaria viime viikon 20 prosentin nousun jälkeen, mikä tarkoittaa, että se on noussut 213 prosenttia tänä vuonna. Kuten edellä mainittiin, BNB on tasainen, mikä osoittaa kuinka paljon maata on menetetty.

Tämä alituotto on kuitenkin ilmennyt vasta muutaman viime kuukauden aikana – sitä ennen BNB oli menestynyt erittäin hyvin karhumarkkinoilla, ohittaen ankaran Coimbasen osakkeen.

Vuonna 2022 BNB menetti 52% arvostaan, mikä kuulostaa kamalalta. Se oli kuitenkin yksi harvoista kolikoista, jotka ylittivät Bitcoinin, joka pudotti 64 prosenttia, ja sen suorituskyky erottuu erittäin kestävänä.

Tämä parempi suorituskyky näyttää nyt järkyttävältä, kun otetaan huomioon, mitä on tapahtunut viimeisen kuukauden aikana, kun Binancen oikeudelliset ongelmat ovat kasaantuneet. Mutta jälleen kerran, onko BNB pudonnut tarpeeksi? Näimme Coinbasen kamppailut, ja Binance on menettänyt valtavan osan markkinaosuudesta Coinbaseen verrattuna. Tämä on jälleen äärimmäisen karkea vertailu, ja Coinbasen kotipaikka on Yhdysvalloissa, kun taas Binancella ei ole (se väittää edelleen, ettei sillä ole pääkonttoria), mutta Binancea koskevat oikeudelliset ongelmat ovat paljon ilkeämpiä.

Vaikka kävimme läpi korkean tason perustavanlaatuisia huolenaiheita yllä, BNB-markkinoilla näyttää olevan epätavallista toimintaa viimeisen 24 tunnin aikana. Ensinnäkin avoin kiinnostus BNB:tä kohtaan on kasvanut, tällä hetkellä korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2021, kuten alla olevasta Coinglassin kaaviosta käy ilmi.

Mutta mikä vielä mielenkiintoisempaa, kuten seuraava kaavio osoittaa, BNB:n avoin kiinnostus Binancea kohtaan ei ole juurikaan muuttunut, mikä tarkoittaa, että jyrkkä nousu on virtaamassa muihin pörsseihin. Tämä tarkoittaa, että kauppiaat lataavat BNB-vetoja Binance-alustan ulkopuolella, mikä on epätyypillistä.

Seuraava luonnollinen askel on tarkastella rahoituskorkoja, jotka ovat pudonneet jyrkästi negatiiviseksi, pudonneet niinkin alas kuin -0,2 %. Tämä on alhaisin taso sitten huhtikuun pankkiverilöylyn ja osoittaa, että markkinat ovat erittäin heikot.

Voisiko joku tietää jotain? Kryptovaluutta on pahamaineinen villin lännen ilmapiiristä, tilasta, jossa sisäpiiritieto liikkuu vapaasti. Minulla ei ole mitään todisteita epäillä, että siellä olisi mitään epäsuotuisaa, mutta BNB:n rahoitusprosentti, joka on niin jyrkästi negatiivinen, on poissa muusta kryptomarkkinoista, jotka ovat tällä hetkellä melko rauhallisia.

Onko tämä kaikki merkityksetön yhteensattuma, joka väistämättä palautuu normaaliksi? Kenties. Toisaalta, ei ole savua ilman tulta.

Olisi myös turhaa mainita, että huolimatta Binancea vastaan jo nostetuista syytöksistä, lisää on vielä valmisteilla. Nimittäin Yhdysvaltain oikeusministeriö suorittaa rikostutkintaa Binancesta ja useista sen korkean tason johtajista, mukaan lukien toimitusjohtaja Changpeng Zhao. Syyttäjät olivat kuulemma erimielisiä ennen joulua siitä, oliko heillä tarpeeksi todisteita syytteiden nostamiseen. Onko jotain tulossa raiteilleen?

Tämä on vain yksi teoria, ja jälleen kerran, se on minulta vain sokeaa spekulaatiota, johon en yleensä halua osallistua. Kuitenkin maailmassa, jossa sisäpiirikaupat ovat niin yleisiä, yllä mainitut rahoituskorot ja avoin korko soita varmasti hälytyskelloja, jotta joku jossain voi tietää jotain. Ja vaikka se ei olisikaan mitään, ottaen huomioon Binancen tällä hetkellä kohtaamat loputtomat ongelmat, joista osa on syventynyt edellä, en menisi lähelle tätä asiaa kymmenen jalan tangolla.

Binance on pelannut nopeasti ja löysästi lain kanssa pitkään, ja riippumatta siitä, oletko krypton puolesta tai salauksen vastustaja, pro vai anti-SEC, todellisuus on, että maa näyttää olevan lähellä maailman suurinta pörssiä. Tästä huolimatta BNB-merkki jatkaa kauppaa massiivisella arvostuksella, vaikka sitä on leikattu merkittävästi sen kukoistusajan jälkeen.

Täällä on paljon pelättävää BNB:n kanssa. Tämä on minulle epätavallinen teos, koska se on todellakin vain avutonta spekulaatiota, mutta Binancen mustalla aukolla on mahdotonta tietää mitään millään luottavaisesti. Ja siinä se ongelma piileekin.