Bitcoin ja eetteri eroavat toisistaan sääntelymyrskyn ja Yhdistymisen jälkeisten markkinoiden keskellä

Dan on Invezzin tietoanalyytikko, joka yhdistää kvantitatiiviset taidot ja makrotalouden taustan laatien analyyseja useista talouteen liittyvistä aiheista. Hän työskenteli… lue lisää

Nyt kymmenen kuukautta syyskuun yhdistämisestä, Ethereum esittelee erittäin mielenkiintoisena tapaustutkimuksena. Sen rakenne muuttui täysin, kun se siirtyi työntodistuksen konsensuksesta panoksen todistamiseen. Viime aikoina saatamme nähdä merkkejä siitä, että tämä muutos vaikuttaa siihen, miten Ether käy kauppaa markkinoilla, sekä joihinkin muihin tekijöihin, joita aiomme tutkia.

Ensinnäkin Etherin korrelaatio Bitcoinin kanssa on pudonnut alimmalle tasolleen sitten vuoden 2021, lukuun ottamatta syyskuun lyhyttä sukellusta, jolloin Merge aloitettiin. Vaikka korrelaatio on edelleen erittäin korkea, 0,72 (käyttämällä 60 päivän Pearson-metriikkaa), laskusuuntaus parin viime kuukauden aikana on huomattava.

Tietenkin tämä ajanjakso osuu samaan aikaan kuin aggressiivinen sääntelyn tukahduttaminen Yhdysvalloissa, mikä on todennäköinen syy tähän korrelaation laskuun. Bitcoin näyttää luovan omaa markkinarakoaan krypto-sääntelyssä, ehkäpä Yhdysvaltain lainsäätäjien vihamielinen asenne ei vaikuta siihen niin paljon kuin Ether olisi.

Saimme tämän tiedon SEC:ltä, että itse asiassa kaikki muu kuin Bitcoin on arvopaperia. Ja me tavallaan sanoimme itsellemme hyvin, että se ei ole meidän käsityksemme laista Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong

Itse asiassa se vie meidät sen ytimeen, mitä Bitcoin ja Ethereum pyrkivät saavuttamaan – ja mitä markkinat uskovat tekevänsä tai tekevänsä tulevaisuudessa. Bitcoinille sen suuri visio on vaatia arvostetun arvon säilyttäjän titteliä, rahallista omaisuutta, joka ei ole hallitusten ja keskitettyjen instituutioiden hallinnassa. Tai “digitaalinen kulta”, kuten suosittu nimimerkki sanoo.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi se on tehnyt kompromisseja. Turvallisuus ja hajauttaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta tähän liittyy haittapuolena, että ne eivät ole yhtä mukautuvia tai ehkä yhtä monimutkaisia kuin muut lohkoketjut. Mikä Bitcoinin tavoitteen kannalta ei ole ongelma. Ethereum puolestaan on siirtynyt panoksen todistamiseen ja siirtynyt kauemmas Bitcoinista, koska se ei koskaan tule olemaan (tai ei halua olla) mitään digitaalisen kullan kaltaista. Sillä on erilaiset tavoitteet.

Ethereumin tavoitteena on olla hajautetun talouden pohjakerros. Henkilökohtaisesti minulle suuri osa tätä tavoitetta on omaisuuden tokenisointi. Tällä hetkellä Ethereum – ja DeFi yleensä – eivät ole hyödyllisiä useimpiin tosielämän tehtäviin. Jos tai kun omaisuudesta tulee tokenisoitua ja käydään kauppaa ketjussa, se muuttuu. Se vaatii kuitenkin sääntelyä, jotta se avautuu massoille ja helpotetaan tätä ketjun sisäistä liikettä.

Bitcoin eroaa tässä siinä, että se ei ole aivan niin riippuvainen sääntelystä saavuttaakseen tavoitteensa. Pyöreästi tämä saattaa myös myötävaikuttaa korrelaation laskuun viime kuukausina SEC:n kiristäessä otettaan sektorista.

Lisäksi voimme nähdä seuraavasta kaaviosta, että korrelaatio ei ole vain laskenut, vaan Ether on menestynyt Bitcoinissa heikommin yhdistämisen jälkeen.

Tämä on huomionarvoista, koska syyskuun yhdistämisen jälkeen kryptomaksujen hinnat ovat nousseet jyrkästi. Aiempien syklien aikana, Bitcoinin ensimmäisen hypyn jälkeen, altcoineilla on taipumus tulostaa enemmän voittoja kuin Bitcoinilla, kun markkinat pumppaavat. Ehkä jos ralli jatkuu, tämä tapahtuu uudelleen, mutta hinnat ovat olleet nousussa nyt kahdeksan kuukauden ajan, kun ETH/BTC on laskenut.

Tämä kertoo todennäköisesti enemmän Bitcoinista, joka loi oman markkinaraon, kuten aiemmin keskusteltiin, kuin se kertoo Etheristä. Jos arvioimme Bitcoinin määräävän aseman (Bitcoinin markkina-arvon suhde kryptovaluuttasektorin markkina-arvoon), näemme, että se on noussut tasaisesti samasta ajasta, noin 40 prosentista sulautumisen aikaan yli 50 prosenttiin nykyään.

Kun kryptomarkkinat kypsyvät edelleen, voimme nähdä Etherin korrelaation Bitcoinin kanssa edelleen laskevan. Nykyään suuri osa markkinoista on puhdasta spekulaatiota, mikä auttaa pitämään nämä varat sidottuina, kuten kaikkien kryptojen kohdalla – suurimman osan altcoinien hintavaikutuksista voidaan kuvata Bitcoinin vipuvetoina.

Kuitenkin, kun Bitcoin pyrkii tulemaan rahavaraksi ja Ether teknologiseksi kerrokseksi, joka on rakennettu mahdollistamaan älykkäiden sopimusten aiheuttaman häiriön tulevaisuus, jos nämä kaksi omaisuutta liikkuvat kohti tavoitteitaan, irrottaminen on luonnollista tulevaisuudessa.

Koska Bitcoinilla ja Etherillä ei ole paljoakaan yhteistä sen lisäksi, että ne sijaitsevat jossain lohkoketjussa. Ja yhdistämisen jälkeen nuo lohkoketjut ovat myös täysin erilaisia.