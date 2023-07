Wajeeh on Invezzin uutistoimittaja, joka kattaa Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan osakemarkkinat. Wajeehilla on viiden vuoden kokemus talousjournalismista, ja hän… lue lisää

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) laski tiistaina torstaina, vaikka se raportoi markkinoita lyövästä tuloksesta neljännellä vuosineljänneksellä.

Azure hidastaa edelleen

Sijoittajat näyttävät kuitenkin olevan tyytymättömiä Azureen, joka putosi peräkkäin. Silti Dan Ives – Wedbush Securitiesin vanhempi analyytikko sanoi tänään CNBC:n ” Closing Bell: Overtime ” -ohjelmassa:

He ovat saamassa markkinaosuutta AWS:ltä. He saavat yhä enemmän osuutta. Uskomme, että jokaista 100 $ pilvikulutusta kohden he voivat saada 35–40 $ lisäystä.

Huomaa, että pilvialustan liikevaihto kasvoi 27 % vuodessa (vakiovaluutta), mikä oli kuitenkin Streetin arvioiden mukaista.

Microsoftin osakkeet ovat tällä hetkellä nousseet noin 45 prosenttia vuoden aikana.

Microsoftin Q4 tuloskuva

Nettotulos nousi 16,7 miljardista dollarista 20,1 miljardiin dollariin

Myös osakekohtainen tulos parani 2,23 dollarista 2,69 dollariin

Liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia vuodentakaisesta 56,2 miljardiin dollariin

Konsensus oli 2,55 dollaria osakkeelta 55,5 miljardin dollarin tuloilla

Liikevoittomarginaali oli 43 % – 400 peruspistettä enemmän

Microsoft Corp menestyi odotettua paremmin kaikissa kolmessa segmentissään viimeisellä neljänneksellä. Wedbushin analyytikon mukaan:

Kun katsot näitä lukuja, niihin on vaikea löytää reikiä. Se on osake, joka 24 tunnin kuluttua on vihreä niin kauan kuin ennuste on hieman korkeampi. Pidän tätä 3,5 biljoonan dollarin markkina-arvona vuodessa.

Mitä muuta oli huomionarvoista?

Muita merkittäviä lukuja ovat 8,0 %:n kasvu haku- ja uutismainonnassa (ex-TAC).

Microsoft ei kuitenkaan kommentoinut tekoälyllä varustetun “Bingin” suorituskykyä lehdistötiedotteessa. Silti Dan Ives totesi:

Tämä on kaikki rumpurulla, mikä on mielestäni avaintekijä tekoälyssä, ei vain seuraavan vuosineljänneksen – seuraavien kahden tai kolmen vuoden osalta. He ovat vuoren huipulla rahallistamaan tekoälyä.

Aiemmin tässä kuussa yhdysvaltalainen tuomari hylkäsi FTC:n pyynnön estää Microsoftia ostamasta Activision Blizzardia (lue lisää).

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.