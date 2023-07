Hopean hintaennuste: Näkymät Fedin korkopäätöksen jälkeen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Hopean hinta ajautui ylöspäin Federal Reserven heinäkuussa tekemän korkopäätöksen jälkeen. Metalli nousi ylimmillään 25 dollariin, mikä oli korkeampi kuin tämän kuun alin 22,17 dollaria. Muut metallit, kuten kulta ja platina, pysyivät tiukalla alueella päätöksen jälkeen.

Federal Reserven päätös

Suurin talousuutinen Tällä viikolla Federal Reserve teki korkopäätöksen. Siinä pankki teki sen, mitä useimmat analyytikot odottivat. Se päätti nostaa korkoja 0,25 % kesäkuun tauon jälkeen. Tämän seurauksena korot nousivat 5,25–5,50 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten vuoden 2001.

Fed ei muuttanut liitteenä olevan lausunnon kieltä. Sellaisenaan viranomaiset toistivat, että taistelu inflaatiota vastaan oli vielä voitettava ja että se on valmis nostamaan korkoja, jos korot pysyvät korkeina.

Uskon kuitenkin, että pankki on nyt saattanut päätökseen korkojen nousun, koska inflaatio laskee odotettua nopeammin. Kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi kesäkuussa 3,0 prosenttiin vuoden 2021 huipusta 9,1 prosenttiin. Myös perusinflaatio laski 4,8 prosenttiin. Citadel Securitiesin analyytikko sanoi muistiinpanossa:

“Tässä kiristyssyklin viimeisessä osassa on järkevää venyttää sitä ajan myötä. Ne ovat hienosäätöjä. He eivät tiedä tarkkaa määränpäätä. On järkevää tehdä se hitaasti.”

Hopea, kuten muutkin jalometallit, kiinnittää erityistä huomiota Federal Reserven toimintaan. Useimmissa tapauksissa hopealla on taipumus nousta, kun Fed kuulostaa hullulta ja päinvastoin.

Tällä viikolla oli muitakin katalysaattoreita hopean hintoihin. Esimerkiksi Kiina julkisti joukon elvytyspaketteja vauhdittaakseen vaikeuksissa olevaa taloutta. Samaan aikaan IMF paransi talousnäkymiä.

Hopean hintaennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että hopean hinta on ajautunut ylöspäin tällä viikolla. Se on nyt noussut hieman yli tärkeän vastustason 24,55 dollarissa, korkein piste tammikuun 11. päivänä. Hopea on hypännyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt hieman yliostetun tason alapuolelle.

Hopean näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava avaintaso on $26,05, korkein taso 5. toukokuuta. Siirtyminen alle 24,50 dollarin tuen mitätöi nousevan näkymän.