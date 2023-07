3 syytä, miksi Boohoon osakekurssi voisi hypätä 55 %

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Boohoon (LON: BOO) osakekurssi teki vahvan nousun torstaina, kun sijoittajat keskittyivät Ocadon short-squeezeen. Osakkeet hyppäsivät yli 8 % ja saavuttivat korkeimman 40 p:n, korkeimman tason sitten kesäkuun 6. päivän. Se on noussut yli 26 prosenttia tämän vuoden kesäkuun alimmalta tasolta.

Miksi BOO-osakkeet ovat nousussa?

Boohoon osakekurssien nousuun on kolme pääasiallista syytä. Ensinnäkin jotkut sijoittajat uskovat, että Boohoosta voi tulla haltuunottokohde sen halvan arvostuksen ja vahvan bränditietoisuuden ansiosta Isossa-Britanniassa.

Tämä näkemys jatkui sen jälkeen, kun Frasers, SportsDirectin emoyhtiö, lisäsi osuuttaan yhtiöstä. Se lisäsi omistusosuuttaan yhtiössä 5 prosentista 6,7 prosenttiin. Lausunnossaan Frasers sanoi, että Boohoo oli hyvä brändi, joka oli melko aliarvostettu.

Toiseksi osake on nousussa Ocado Groupin meneillään olevan lyhyen puristuksen vuoksi, josta kirjoitin täällä . Ocadon osakkeet ovat nousseet yli 150 % viime kuukausina, kun sijoittajat kannustivat yrityskaupan todennäköisyyttä. Ocado hyppäsi myös sen jälkeen, kun yhtiö voitti 200 miljoonan punnan patenttioikeudenkäynnin tällä viikolla.

Siksi analyytikot vetävät yhtäläisyyksiä Ocadosta ja Boohoosta. Nämä kaksi ovat erittäin suosittuja ” teknologia “-merkkejä Isossa-Britanniassa, ja ne ovat myös erittäin oikosulussa. Morningstarin Dara osoittaa, että Boohhoon lyhyt korko on 4,97 prosenttia, kun taas Ocado’s on 5,61 prosenttia. Muita raskaasti oikosuljettuja yrityksiä Isossa-Britanniassa ovat Kingfisher, Moonpig ja Hammerson.

Sellaisenaan jotkut sijoittajat uskovat, että Boohoon osakekurssi voi käydä läpi myös lyhyen puristuksen. Lyhyt puristus on ajanjakso, jolloin sijoittajat lisäävät sijoituksiaan raskaasti lyhennetyille yrityksille pyrkiäkseen nostamaan osakkeitaan korkealle.

Lopuksi, Boohoo osakekurssi on hypännyt, koska vahva suorituskyky muiden pikamuoti osakkeet ovat nousseet. H&M:n osakkeet ovat nousseet tänä vuonna yli 53 %, kun taas Inditex on noussut 35 %. Tekeekö joku näistä yrityksistä tarjouksen Boohoosta?

Boohoo-osakkeen hinnan näkymät

Boohoo-osake on käynyt läpi myrskyisän ajanjakson muutaman viime vuoden aikana. Se on romahtanut yli 90 %, joten sen markkina-arvo on vain 502 miljoonaa puntaa. Koko tämän ajanjakson aikana tiedot osoittavat, että sen sisäpiiriläiset eivät ole myyneet osakkeita. Sen sijaan sisäpiiriläinen osti muutama kuukausi sitten osakkeita yli 10 miljoonan punnan arvosta.

Sisäpiiriläiset omistavat edelleen 23,2 % yhtiöstä. Myllerryksen aikoina sisäpiiriläiset jättävät panoksensa pois. Siksi se, että nämä ihmiset ovat pitäneet osakkeitaan, on positiivinen asia

Uskon myös, että Boohoo on saavuttanut pohjansa ja että tilanne paranee seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Ensinnäkin liiketoiminnan kustannukset ja kuluttajien inflaatio ovat laskussa, mikä voi johtaa osakkeiden kysynnän kasvuun.

Kuten yllä näkyy, osake on muodostanut vahvan pohjan noin 32 p:ssä. Hintatoiminnan analyysissä tämä kaksoispohjamalli on yleensä myönteinen näkemys. Tavoitteeni osakkeelle on tämän hetken korkein 61 p, mikä on 55 % nykyisen tason yläpuolella.