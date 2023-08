USD/IDR: Rupian näkymät Indonesian inflaation hiipuessa jälleen

USD/IDR- valuuttakurssi jatkoi nousuaan, kun forex- sijoittajat heijastivat Indonesian viimeisimpiä inflaatiotietoja. Pari nousi korkeimmilleen 15 106:een, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden heinäkuun 12. päivän.

Indonesian inflaatio laskee

USD ja Indonesian rupia ajautuivat ylöspäin Indonesian julkaissut toisen rohkaisevan inflaatiotiedot. Tilastovirasto kertoi raportissaan, että kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi heinäkuussa 0,21 prosenttiin. Lasku oli jyrkempi kuin analyytikot odottivat.

Kokonaisinflaatio nopeutui 3,08 % vuodessa, mikä on alhaisin taso sitten viime vuoden huhtikuun. Inflaatio on laskenut tasaisesti saavuttuaan huippunsa 5,95 prosenttiin vuonna 2022. Kuluttajahintaindeksi (CPI) laski 2,48 prosenttiin.

Nämä luvut tarkoittavat, että maan inflaatio on alittanut Indonesian keskuspankin asettaman tavoitteen. Siksi on todennäköistä, että pankki jättää korot ennallaan loppuvuodeksi.

Vaihtoehtoinen skenaario on se, että keskuspankki päättää laskea korkoja elvyttääkseen taloutta. Viimeaikaiset talousluvut osoittivat, että maan talous on hidastumassa tärkeimpien vientituotteiden hintojen vetäytyessä.

Kuten kirjoitin täällä, Indonesian vienti ja tuonti laskivat heinäkuussa. Vienti laski kesäkuussa 21,1 %, kun taas tuonti 18,3 %. Nämä ovat tärkeitä lukuja, koska Indonesia on suuresti riippuvainen viennistä.

Tulevaisuudessa USD/IDR-valuuttakurssin seuraava keskeinen katalysaattori on Yhdysvaltain tulevat työpaikat. ADP julkaisee arvionsa yksityisistä palkkalistoista keskiviikkona. Taloustieteilijät odottavat raportin osoittavan, että yksityinen sektori lisäsi heinäkuussa 188 000 työpaikkaa.

Yhdysvallat julkaisee myös viralliset non-farm payrolls (NFP) perjantaina. Nämä luvut ovat tärkeitä, koska Fed on luvannut olla tietoriippuvainen päätöksensä tehdessään.

USD/IDR tekninen analyysi

USD/IDR-kaavio TradingView’lta

USD–IDR-pari on pysynyt viime aikoina varsin hyvin vahvan Yhdysvaltain dollarin tukemana ja Indonesian inflaation lasku. Päiväkaaviossa pari on noussut 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Se on myös lähellä tärkeää vastuspistettä 15 213,12:ssa, joka on heinäkuun korkein piste

Siksi USD/IDR-kurssi jatkaa todennäköisesti nousuaan tulevina päivinä, kun toiveet Indonesian koronlaskuista kasvavat. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 15 213.

