USD/INR-ennuste: Intian rupian myynti on viimeinen este

USD/INR- valuuttakurssi on tärkeällä vastustasolla. Parin kauppa käy perjantaina 82,74:ssä, muutaman pisteen alle ratkaisevan vastustason 83:ssa, jossa se ei ole onnistunut nousemaan sen yläpuolelle viime kuukausina.

Yhdysvaltain dollarin indeksin vahvuus

USD:n ja INR:n välinen vaihtokurssi on pysynyt melko hyvin tällä viikolla, mikä on auttanut supercharging US dollari -indeksi (DXY). DXY-indeksi on noussut yli 102,8 dollariin, mikä on vahva elpyminen sen jälkeen, kun se laski 99,8 dollariin heinäkuussa.

Se jatkoi nousuaan tällä viikolla, kun sijoittajat omaksuivat riskinoton sen jälkeen, kun Fitch päätti alentaa Amerikan kolminkertaista A-luokitusta. Kuten kirjoitin täällä , yhtiö sanoi, että USA:lla oli edessään vaikea ajanjakso sen velan kasvaessa. Tämän seurauksena amerikkalaiset osakkeet putosivat tällä viikolla, ja Nasdaq 100 ja Dow Jones putosivat kolme päivää peräkkäin.

USD/INR-pari nousi myös sen jälkeen, kun Federal Reserve nosti korkoa vielä 0,25 % viime viikolla. Se nousi 5,25 prosentin ja 5,50 prosentin välille korkeimmalle tasolle yli 22 vuoteen.

Fed sanoi, että se säilyttää riippuvuutensa datasta tehdessään seuraavia korkopäätöksiään. Siksi analyytikot keskittyvät tuleviin amerikkalaisten non-farm payrolls (NFP) -tietoihin perjantaina.

Taloustieteilijät odottavat tietojen osoittavan, että talous lisäsi heinäkuussa 200 000 työpaikkaa sen jälkeen, kun edellisen kuukauden aikana oli lisätty yli 218 000 työpaikkaa. He odottavat myös lukujen paljastavan, että työttömyysaste pysyi 3,6 prosentissa, kun keskimääräinen tuntipalkka laski 4,2 prosenttiin.

Vahvat amerikkalaiset työpaikat ovat positiivisia USD/INR-valuuttakurssille, koska se tarkoittaa, että Fed nostaa uutta. Toisaalta Intian keskuspankin (RBI) odotetaan pitävän korkonsa tasaisena tänä vuonna.

USD/INR tekninen analyysi

Päiväkaavio osoittaa, että USDINR-pari on ollut tiukassa vaihteluvälissä viime vuoden lokakuusta lähtien. Tänä aikana pari ei ole päässyt yli avainvastustason 83:ssa. Tämän seurauksena yritys siirtyi sinisellä näkyvän nousevan trendiviivan yläpuolelle.

Pari on ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on ajautunut ylöspäin. Siksi USD/INR-pari pysyy tällä vaihteluvälillä muutaman seuraavan viikon ajan. Vahva nouseva purkaus vahvistetaan, jos pari siirtyy avainvastuspisteen yläpuolelle kohdassa 83.01.

