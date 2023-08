USD/SGD-kurssit nousevat, kun Singaporen vähittäismyynti laskee jälleen

USD/SGD- valuuttakurssi jatkoi nousuaan perjantaina, kun lisätiedot osoittivat Singaporen talouden hidastuvan. Pari nousi korkeimmilleen 1,3426:een, mikä oli paljon korkeampi kuin tämän viikon alin 1,3164.

Singaporen vähittäismyynti putosi

Viime vuosien nopean kasvun jälkeen on merkkejä maan talouden hidastumisesta. Kuten täällä kirjoitin , viimeisimmät tiedot osoittivat, että talous välttyi taantumasta toisella neljänneksellä kasvattuaan 0,7 % vuoden takaisesta ja 0,3 % QoQ-pohjalta. Talous supistui ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että maan vähittäismyynti jatkoi laskuaan kesäkuussa. Lausunnon mukaan maan vähittäismyynti laski kesäkuussa 0,8 % toukokuun 0,2 prosentin laskun jälkeen. Tämä lasku oli huonompi kuin mediaaniarvio 0,0 %. Vähittäismyynti on ollut vaikeuksia viime kuukausina.

Samaan aikaan maan vähittäismyynti laski toukokuun 1,8 prosentista kesäkuun 1,1 prosenttiin, mikä on odotettua 2,7 prosenttia vähemmän. Nämä ovat tärkeitä lukuja, sillä maan vähittäismyynti on merkittävä osa maan taloutta. Myös tuotanto on ollut vaikeuksissa.

Jotkin Singaporen talouden taskut osoittavat kuitenkin joustavuutta. Esimerkiksi finanssi- ja matkailualalla menee hyvin. Tuoreimmat luvut osoittivat, että maassa on ollut miljoonia turisteja viime kuukausina.

Seuraava tärkeä katalysaattori USD/SGD-parille on tulevat USA:n non-farm payrolls (NFP) -tiedot. Ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että talous lisäsi heinäkuussa yli 200 000 työpaikkaa edellisen kuukauden 209 000 lisäyksen jälkeen.

USD/SGD tekninen analyysi

4H-kaavio näyttää, että USD:n ja SGD:n välinen kurssi on ajautunut ylöspäin muutaman viime päivän aikana. Se on noussut tärkeän tukitason yläpuolelle 1,3200:ssa, joka on heinäkuun alin taso. Pari on hypännyt yli 25 jakson ja 50 jakson liukuvan keskiarvon ja sinisellä näkyvän nousevan trendiviivan.

Siksi USD/SGD-pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat tavoittelevat seuraavaa keskeistä vastustasoa 1,3570:een, korkeimpaan pisteeseen 29. kesäkuuta, 25. toukokuuta ja 10. maaliskuuta. Siirtyminen tuen alapuolelle kohdassa 1.3340 mitätöi nousevan näkymän.

