DAX 40 -indeksi putoaa Siemens Energyn osakekurssin romahtaessa

DAX 40 -indeksi joutui maanantaina kovien paineiden alaisena Siemens Energyn huolien kasvaessa. Indeksi vetäytyi yli 30 peruspistettä ja saavutti alimman tason 15 912 euroon, mikä oli paljon alhaisempi kuin viime viikon huippu, 16 515 euroa.

Siemens Energy -ongelmat jatkuvat

Suurin katalysaattori DAX-indeksin pudotukseen oli Siemens Energy, yksi sen suurimmista osatekijöistä. Yhtiön osake romahti yli 4 % heikon taloudellisen tuloksen jälkeen.

Siemens Energyn osake laski 14,54 euroon, alimmalle tasolle sitten tämän vuoden heinäkuun 7. päivän. Tämä lasku lisäsi ongelmia, jotka alkoivat kesäkuussa, kun osakkeet putosivat yli 37 % yhdessä päivässä.

Yhtiö varoitti, että sen tappio nousee tänä vuonna yli 4,5 miljardiin euroon heikon tuuliliiketoiminnan vuoksi. Se menetti yli 2,9 miljardia euroa kolmannella neljänneksellä ja leikkasi myös vuotuista liikevaihto-ohjeistustaan.

Sen tuulienergiayhtiö Siemens Gamesa on käynyt läpi haasteita, kun sen 4. X ja 5. X siivet kehittivät roottorin siivet ja päälaakerit. Toimitusjohtaja sanoi lausunnossaan:

”Roottorin siivessä on yli 150 kerrosta lasikuitua. Huomasimme, että tuotantoprosessissa joissakin näistä kerroksista oli ryppyjä, mikä voi johtaa epäsäännöllisyyksiin.”

Siksi Siemens Energyn tulevaisuus herättää huolta, sillä sen markkina-arvo on laskenut yli 6 miljardilla eurolla viime kuukausina. Sen arvo on nyt yli 11,98 miljardia euroa. Sillä on myös yli 53 miljardia euroa nettovelkaa.

Muut DAX-indeksin kärjet olivat Commerzbank, Adidas, Sartorius, Deutsche Boerse ja Deutsche Post. Toisaalta maanantain ainoat voittajat olivat Infineon, Bayer, Rheinmetall ja SAP. Muualla Euroopassa FTSE 100-, CAC 40- ja Stoxx 50 -indeksit laskivat yli 0,50 %.

DAX 40 -indeksiennuste

DAX-indeksi nousi kaikkien aikojen huipulle 16 564 euroon, kuten täällä kirjoitimme . Se vetäytyi sitten viime viikolla Fitchin luottoluokituksen jälkeen alentaa. Indeksi putosi alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Se myös siirtyi hieman vihreällä näkyvän nousevan trendiviivan yläpuolelle.

Indeksi on myös muodostanut nousevan kolmion kuvion, joka on yleensä nouseva merkki. Siksi nousutrendi jatkuu todennäköisesti tulevina viikkoina. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava keskeinen vastustaso on 16 654 euroa. Pudotus alle 15 757 euron tuen mitätöi nousevan näkemyksen.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.