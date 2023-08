Ostan japanilaisen Nikkei 225 -indeksin ja siksi

Japanin osakkeet ovat hiipuneet viime aikoina. Nikkei 225 -indeksi on noussut usean vuosikymmenen huipulle 33 845 ¥:ään kesäkuussa, mutta se on laskenut yli 4,55 %. Pudotusta huolimatta indeksi on noussut yli 25 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Huoli globaalista kasvusta

Copy link to section

Nikkei-indeksi on vetäytynyt viime päivinä, kun sijoittajat olivat edelleen huolissaan maailmantaloudesta, tuloksesta ja Japanin keskuspankin äskettäisestä sävelmuutoksesta.

Tuoreimmat luvut osoittivat, että avaintaloudet ovat hidastumassa. Tiistaina Kiinan tiedot paljastivat, että vienti ja tuonti vähenivät kaksinumeroisesti heinäkuussa. Maa joutui todennäköisesti deflaatioon kuukauden aikana, samalla kun nuorisotyöttömyys on noussut.

Muut kehittyneet maat kasvavat tuskin. Esimerkiksi Saksa, Euroopan suurin talous, on ajautunut taantumaan. Nämä luvut ovat tärkeitä, koska monet japanilaiset yritykset harjoittavat paljon liiketoimintaa Kiinassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Nikkei 225 -indeksi on myös pudonnut Japanin keskuspankin viimeaikaisten toimien vuoksi. Pankki päätti viime kuussa antamassaan lausunnossa muuttaa tuottokäyrän hallintaohjelmaa. Tämän seurauksena japanilaisten joukkolainojen tuotto on hypännyt korkeimmalle yli yhdeksään vuoteen.

https://www.youtube.com/watch?v=qoqGIb50Ig4&pp=ygUNYmFuayBvZiBqYXBhbg%3D%3D

Jotkut analyytikot uskovat, että Japanin keskuspankin liikkeellä on positiivinen vaikutus osakkeisiin, kun varat virtaavat takaisin maahan. Tuoreessa muistiinpanossa Pictetin analyytikko sanoi:

”Meille on selvää, että tämän päivän muutoksen myötä ulkomailta kotiutetaan rahaa Japaniin, mikä vaikuttaa myös osakkeisiin. Japani on lopettamassa deflaatiota, joten Japanista tulee normaalimpi sijoituspaikka.

Nikkei 225 -indeksi on myös heilahtunut, kun Japaniin suuntautuvat tulot helpottuvat. Nämä tulovirrat hyppäsivät aiemmin tänä vuonna, kun Warren Buffett matkusti maahan ja lisäsi sijoituksiaan sogo-shoshoihin.

Nikkei 225 -indeksin ennuste

Copy link to section

Save

4H-kaavio osoittaa, että Nikkei-indeksi on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime viikon aikana. Tässä tapauksessa se on muodostanut kapean laskevan kanavan, joka näkyy vihreällä. Hinta on hieman tämän kanavan alapuolen yläpuolella.

Nikkei 225 -indeksi on myös liikkunut hieman alle 25 päivän liukuvan keskiarvon. Mikä tärkeintä, se on muodostanut nousevan lipun kuvion. Hintatoiminta-analyysissä tämä on yksi suosituimmista merkeistä nousujohteesta jatkumisesta.

Tästä syystä Nikkei 225 -indeksin näkymät ovat nousevat, ja alkuperäinen tavoite on 33 442 ¥, lippukuvion yläpuolella. Poikkeama tämän tason yläpuolelle tuo näkyville 33 836 ¥ vuoden alusta.

Nouseva näkymä raukeaa, jos hinta liikkuu nousevan lipun alapuolen alapuolelle. Jos näin tapahtuu, seuraava katselupiste on 31 000 ¥.

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.