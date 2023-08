UBS Group AG (NYSE: UBS) on vapaaehtoisesti irtisanonut Sveitsin hallituksen kanssa tehdyn 9,0 miljardin punnan (10,27 miljardin dollarin) sopimuksen, joka oli voimassa kattamaan Credit Suissen ostoon liittyvät mahdolliset tappiot.

Investointipankki kertoo tutkineensa ostetun kohteen salkun perusteellisesti todetakseen, ettei mainittu tappiosuojasopimus ollut enää tarpeen.

Huomaa, että rahoituspalveluyritys lopetti perjantaina myös Sveitsin keskuspankin 100 miljardin punnan likviditeetin takaussuojan. Porta Advisorsin Beat Wittmannin mukaan:

Tämän backstopin lopettaminen on täydellinen ajoitus. Se on win-win-tilanne UBS:lle ja sveitsiläisille poliitikoille. Suurin hyöty on se, että he voivat ilmoittaa, että veronmaksaja on jäänyt koukkuun ja ansainnut jopa rahaa.