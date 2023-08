USD/RUB ennuste Venäjän ruplan romahduksen voimistuessa

Kipu jatkuu Venäjän ruplan suhteen. USD/RUB- vaihtokurssi nousi huipulle 99,54:ään, kuten olin ennustanut täällä . Se on nyt alimmalla tasolla yli 16 kuukauteen, mikä tekee siitä yhden tämän vuoden huonoimmin tuottavista valuutoista.

Venäjän taloudellinen vastatuuli

USD/RUB- ja GBP/RUB-valuuttakurssit ovat olleet tänä vuonna vahvassa nousutrendissä, koska huoli Venäjän taloudesta jatkuu. Hallitus käyttää enemmän rahaa Ukrainan meneillään olevan sodan rahoittamiseen ja vientiä vähemmän pakotteiden vuoksi.

Tuoreet tiedot osoittavat, että maan budjettialijäämä on kasvanut voimakkaasti viime kuukausina. Vaikka nämä menot ovat tukeneet taloutta, sen vaikutus valuuttaan on ollut kauhea.

Samaan aikaan taloudessa tuonti on kasvanut. Tietojen mukaan tuonti kasvoi 20 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Suurin osa tästä tuonnista tulee Kiinasta, Turkista ja Keski-Aasiasta. Nämä tuonnit maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

Positiivista on se, että Venäjä myy edelleen runsaasti raakaöljyä Euroopan pakotteista huolimatta. Pieni sato öljykauppiaita on syntynyt sen jälkeen, kun jättiläiset, kuten Trafigura ja Gunvor, vetäytyivät maasta. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että se vei heinäkuussa 7,3 miljoonaa tynnyriä päivässä.

Öljyn vienti on noussut aikana, jolloin hinnat ovat pysyneet vakaina, Brentin ollessa lähellä 90 dollaria ja WTI:n 84 dollarissa. Venäjän uralin hinta on pysynyt reilusti yli 60 dollaria tynnyriltä.

Lisäksi maakaasun hinta on nousussa, koska huoli Australian lakosta jatkui. Tämä on tärkeää, koska Australian LNG-viennin osuus on noin 11 prosenttia maailman toimituksista.

USD/RUB tekninen analyysi

USD/RUB-kaavio TradingView’n mukaan

USD/RUB-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousutrendissä 50,53:n pohjalta vuonna 2022. Päiväkaaviossa paria tukevat 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot.

Pari lähestyy 50 % Fibonacci Retracement -tasoa, mikä on positiivinen merkki. Oskillaattorit, kuten stokastinen oskillaattori ja suhteellinen voimaindeksi (RSI), ovat siirtyneet yliostetulle tasolle.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan vastustason 114,91:een, 61,8 %:n palautuspisteeseen. Tämä hinta on noin 15 % nykyistä korkeampi. Lähitulevaisuudessa pari on hieman epävakaa, koska 100 on tärkeä vastustaso.

