EUR/JPY:n nousu jatkuu reilusti yli 160:n

Valuuttamarkkinat ovat hitaita kesällä, eikä tänäkään vuonna ole toisin. Aina kun näin tapahtuu, kauppiaat tarkastelevat yleensä suurempia aikajaksoja sijoittaakseen seuraavan liikkeen.

Kun tulkitset ja analysoimme päiväkaavion ulkopuolisia aikajaksoja, trendit on helpompi havaita. Näin on EUR/JPY-parin kohdalla, joka on ollut nousussa helmikuusta 2020 lähtien, eikä muutoksesta ole merkkejä.

Nyt se käy kauppaa lähellä 160:tä, mutta alla oleva kaavio osoittaa, että lisää voimaa voi olla edessä. Tarkemmin sanottuna tarkasteltaessa viikoittaista ajanjaksoa Elliott Waves -linssin läpi, äskettäinen EUR/JPY :n nouseva nousu yli 150:n on vasta alkua jollekin paljon suuremmalle.

EUR/JPY:n nouseva nousu on impulsiivisen aallon alku

Elliott Waves -teoria jakaa markkinaliikkeet impulsiivisiin ja korjaaviin. Impulsiivisessa aallossa on viisi segmenttiä, jotka on merkitty numeroilla, ja korjaavat aallot on merkitty kirjaimilla.

Toinen impulsiivisten aaltojen ominaisuus on, että ainakin yhden niistä on ulotuttava. Elliott laski, että pidennetyn aallon tulee ylittää 161,8 % seuraavaksi pisimmästä aallosta, ja se koskee vain 1., 3. tai 5. aaltoa.

Myös 3. aallon laajennus on yleisin asennus. Se tarkoittaa, että impulsiivisen rakenteen 3. aallon tulee ylittää 161,8 % joko 1. tai 2. aallosta riippuen siitä kumpi on pisin.

Koska impulsiivisen rakenteen aikana 1. aallon pituus on ensimmäinen, jonka Elliott-kauppias tietää, on hyvin yleistä laskea vähimmäisetäisyys, jonka 3. aallon tulisi kulkea saavuttaakseen laajennetun tason.

Vasemmalta oikealle EUR/JPY-valuuttapari pomppii 114-alueelta helmikuussa 2020, mikä on 1. aalto (musta). Seuraavaksi markkinat muodostivat juoksevan korjauksen toiselle aallolle, joka päättyi kolmioon.

2. aallon juokseva luonne viittaa siihen, että 3. aalto on paljon pidempi kuin 161,8 % 1. aallosta. Se ylittää yleensä 461,8 % tai jopa enemmän, ja hintaliikkeen on pysyttävä yllä olevan nousevan kanavan yläpuolella.

Lyhyesti sanottuna EUR/JPY:n nousun purkautuminen on täällä jäädäkseen markkinoiden pysyessä tarjouksena nousukanavan yläreunan yläpuolella. Katso, että 160 on vain virstanpylväs korkeampien tasojen, kuten 165 tai jopa 170, etsinnässä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.