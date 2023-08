USD/RUB, GBP/RUB: Venäjän ruplan valuuttakontrolli voi kostautua

Venäjän rupla on elpynyt jyrkästi viimeisen kahden päivän aikana, kun sijoittajat reagoivat Kremlin toimiin sen myynnin hillitsemiseksi. GBP/RUB -pari vetäytyi alimmalle tasolle 120, mikä on alempana kuin viime vuoden ylin 129,44. Vastaavasti USD/RUB- vaihtokurssi putosi 102,27:stä alimmalle tasolle 92,24.

Putin taistelee ruplan pelastamiseksi

Copy link to section

Venäjän presidentti Vladimir Putin taistelee romahtavan ruplan pelastamiseksi. Venäjän keskuspankki päätti tiistaina antamassaan lausunnossa nostaa korkoa 3,5 prosentista 12 prosenttiin. Koronnostolla on tarkoitus kannustaa säästäjien ruplan kysyntää.

Samaan aikaan Kreml harkitsee pääomarajoitusten määräämistä rajoittaakseen valuutan pakottamista. Osa näistä toimenpiteistä sisältää suurten yritysten määräämisen muuttamaan ulkomaisen käteisensä rupliksi.

Viejät voitaisiin myös määrätä myymään jopa 80 prosenttia valuuttatuloistaan 90 päivän kuluessa toimituksesta. Yritykset, jotka eivät noudata määräyksiä, kielletään ja rangaistaan. Venäjä harkitsee myös osinkojen maksun keskeyttämistä ulkomaille ja tuontitukien peruuttamista.

Venäjän rupla on pudonnut viime kuukausina maan kaupan epätasapainon vuoksi. Vaikka Venäjä myy edelleen raakaöljyä ja maakaasua, hallitus käyttää enemmän rahaa sodan rahoittamiseen. Seurauksena on, että sen valuuttavarannot ovat pienentyneet, kun taas alijäämä on kasvanut.

Samaan aikaan monet venäläiset ja yritykset ovat lisänneet altistumistaan ulkomaisille valuuteille, erityisesti dollarille.

Silti ollaan huolissaan siitä, että nämä pääoman hallintatoimenpiteet koituvat päinvastaiseksi, koska ne voivat heikentää liiketoimintaa maassa. Sen sijaan ruplan todellinen ratkaisu on viennin lisääminen ja maan avaaminen uudelleen. Nämä toimenpiteet toimisivat vain, jos Ukrainan sota päättyy. Muistiossa eräs analyytikko kertoi FT :lle:

”Venäjän viranomaiset voivat käyttää kahta vipua ruplan tukemiseen. Ensimmäinen on välttää tehokkaammin [länsimaiden asettamaa öljyn] hintakattoa ja lisätä vientituloja vaihtotaseen ylijäämän kasvattamiseksi. Toinen on pääoman valvonta.”

Ennuste GBP/RUB

Copy link to section

Save

GBP/RUB on ollut vahvassa nousutrendissä sen jälkeen kun se oli 62:ssa vuonna 2022. Päiväkaaviossa pari on pysynyt 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä osoittaa, että ostajat hallitsevat. Se on myös lähestymässä 50 % Fibonacci Retracement -tasoa. Pari on myös sinisellä näkyvän nousevan trendiviivan yläpuolella.

Siksi epäilen, että punnan kurssi ruplaan jatkaa nousuaan, ja seuraava tavoite on 50 %:n palautuspiste 132,90:ssa. Jos näin tapahtuu, USD/RUB-vaihtokurssi jatkaa myös nousuaan ja testaa uudelleen 50 %:n jäljityspisteen 102,33:ssa, kuten tässä ennustin.

Save