USD/INR: Intian rupia herää onnistuneen kuuhun laskeutumisen jälkeen

USD/INR laski jälleen torstaina, kun sijoittajat kannustivat Intian kuuhun laskeutumista. Pari vetäytyi alimmalle tasolle 82,37, alimmalle tasolle sitten elokuun 2. päivän. Se on vetäytynyt yli 1,17 % tämän kuun korkeimmasta tasosta.

Intian laskeutuminen kuuhun

Intian rupia vahvistui tällä viikolla, kun Intia osoitti edistymistään tieteessä ja tekniikassa. Maan Chandraayan-3-mönkijä laskeutui kuuhun keskiviikkona ja aloitti tietojen keräämisen.

Tämä on suuri saavutus Intialle, sillä se on neljäs maa, joka on laskeutunut kuuhun Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton ja Kiinan jälkeen. Se on myös tärkeä virstanpylväs, kun Intia koukistaa lihaksiaan maailmantaloudessa.

Kuten Kiinan talous Deflatoituu, monet analyytikot osoittavat Intian olevan maailmantalouden merkittävä kasvun moottori. Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että Intian talous kasvaa nopeammin kuin sen muut.

Intian valtionpankin (SBI) tuoreimmat arviot edellyttävät talouden kasvavan tänä vuonna 8,3 prosenttia. Se on korkeampi arvio kuin Intian keskuspankin 7,8 prosentin tavoite. Kiinan sen sijaan odotetaan kasvavan noin 5 % tai vähemmän tänä vuonna.]

Siksi, jos tämä suuntaus jatkuu, on todennäköistä, että Intian talous ohittaa Japanin tulevina vuosina.

Tulevaisuudessa seuraava USD/INR-valuuttakurssin katalysaattori tulee Yhdysvalloista. Yhdysvallat julkaisee torstaina viimeisimmät kestotavaratilausluvut, jotka kertovat valmistavan teollisuuden vahvuudesta.

Tärkein katalysaattori on Jackson Holen huippukokous Yhdysvalloissa. Tämä kokous tarjoaa Fedin virkamiehille keskustelua taloudesta ja siitä, mitä on odotettavissa tulevissa kokouksissa.

USD/INR tekninen analyysi

Katsomalla USD/INR-päiväkaaviota näemme useita asioita. Ensin pari löysi vahvan tuen 83:ssa, korkeimmalla tasolla 3. marraskuuta, 22. joulukuuta ja 14. helmikuuta. Se myös lähestyi tätä vastuspistettä useita kertoja tänä vuonna.

USD:n ja INR:n välinen pari teki väärän läpimurron aiemmin tässä kuussa. Toinen havainto on, että pari on muodostanut nousevan trendiviivan, alimman tason sitten marraskuun 14. päivän. Se on edelleen 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.

Siksi pari todennäköisesti laskee ja testaa nousevaa trendiviivaa uudelleen lähipäivinä. Jos näin tapahtuu, USD/INR putoaa noin 82,10:een.

