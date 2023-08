Futu Holdingsin osakekurssiennuste: hyvä spekulatiivinen osto

Futu Holdingsin (NASDAQ: FUTU) osakekurssi teki voimakkaan nousun maanantaina, kun sijoittajat reagoivat yhtiön tulokseen. Kiinan viranomaiset käynnistivät myös uuden aallon toimenpiteitä tukeakseen umpikujassa olevaa taloutta. Osakkeet hyppäsivät yli 6 % maanantaina ja saavuttivat huippunsa 55,25 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten elokuun 10. päivän.

Tulevaisuuden kasvu jatkuu

Futu Holdings on kiinalainen osakevälitys- ja varainhoitoalaa harjoittava yritys. Yrityksen pääosin omistaa Tencent, maailman suurin peliyhtiö. Se toimii keskeisillä markkinoilla, kuten Hongkongissa, Singaporessa ja jopa Yhdysvalloissa.

Tuorein Futu Holdingsin uutinen oli yhtiön tulos, joka julkistettiin torstaina. Tulokset osoittivat, että yritys lisäsi 57 000 asiakasta vuosineljänneksen aikana, mikä nosti sen kokonaiskäyttäjien lähes 1,6 miljoonaan. Sen kokonaisvarallisuus ekosysteemissä nousi yli 466 miljardiin Hongkongin dollariin. Kaupankäynnin kokonaisvolyymi putosi 22 % 1 biljoonaan Hongkongin dollariin.

Futu Holdingsin liikevaihto kasvoi 42 prosenttia 1,7 miljardiin Hongkongin dollariin, kun välityspalkkiot laskivat hieman 953 miljoonaan Hongkongin dollariin. Korkotuotot nousivat 127 %, kun korot jatkoivat nousuaan keskeisissä maissa. Nettotulos nousi 74 %.

Futu Holding kohtasi lukuisia haasteita toisella vuosineljänneksellä osakemarkkinoiden heikentyessä sen keskeisillä markkinoilla. Kuten kirjoitin täällä , Hang Seng -indeksi on menestynyt heikommin maailmanlaajuisista vertailuistaan, kuten Nikkei 225- ja Nasdaq 100 -indeksistä.

Myös Kiinan ja Singaporen talouden hidastuminen on huolestuttavaa. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Kiinan vähittäismyynti, vienti, teollisuustuotanto laski. Samoin Singaporen vähittäismyynti laski jälleen heinäkuussa. Tästä huolimatta Singaporen liiketoiminta lisääntyi merkittävästi vuosineljänneksen aikana.

Siksi Futu Holdingsin osake nousi Kiinan julkistettua uudet toimenpiteet talouskasvun edistämiseksi. Se reagoi myös Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiin neuvotteluihin.

Futu Holdingsin osakekurssiennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että Futu-osakkeen hinta on noussut viimeisen kolmen päivän aikana sijoittajien kannustaessa yhtiön tulosta. Se on ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Mikä tärkeintä, se on muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion, joka on yleensä nouseva merkki. Siksi uskon, että Futu on hyvä spekulatiivinen osake ostaa nykyhinnoilla. Näkymän alkuperäinen tavoite on 61,65 dollaria, korkein kohta elokuussa, mikä on 14 % nykyisen tason yläpuolella.

