Shiba Memun ennakkomyynnin lähtölaskenta lähestyy, kun Shibarium auttaa Shiba Inua saavuttamaan uusia virstanpylväitä

Meemimtokenien kilpailu on vasta alkamassa. Sijoittajilla on päivä ja tuntia aikaa ostaa Shiba Memu (SHMU) -tokeneita. Tämän jälkeen meemitilaan tulee uusi toimija nimeltä SHMU uuden tekoälykulmansa voimin. Kaikki tämä tapahtuu samalla, vaikka Shibariumin lanseeraus lisäsi sen kilpailijan, Shiba Inun, käyttöönottoa. Noin kaksi kuukautta sitten käynnistetty SHMU-ennakkomyynti on kerännyt jo tähän mennessä 2,38 miljoonaa dollaria. Sijoittajat voivat ostaa tokenin ennen ennakkomyynnin päättymistä yhtiön verkkosivuilta.

Shibarium lisää Shiba Inun transaktioaktiivisuutta

Shibarium-silta on ollut pitkään unelma. Shiba Inun Layer-2-lohkoketjua on ylistetty mahdollisena pelin muuttajana. Shibarium esittelee uusia käyttötapauksia Shiba Inulle ja ekosysteemitokeneille. Metaverse, DeFi ja web 3.0 -pelit ovat joitain odotettuja käyttötapauksia. Shibarium lisää myös Shiba Inun skaalautuvuutta alentamalla kaasumaksuja ja kalliita transaktioita. Nämä maksut aiheutuvat ensisijaisesta Ethereumin Layer-1:sta.

Unelma vahvasta ja arvokkaasta Shiba Inu -ekosysteemistä on käynnissä. Silta toimi täysin maanantaina sen jälkeen, kun se käynnistyi 16. elokuuta.

Toimivan Shibariumin ympärillä oleva jännitys on nyt ilmeistä. Shibarium on tallentanut yli 599 000 tapahtumaa, joiden keskimääräinen estoaika on 5 sekuntia. Lompakon osoitteita on yhteensä yli 431 700, ja määrä kasvaa.

Analyytikot uskovat, että Shibariumin lanseerauksen myötä Shiba Inu on valmistautunut valtavaan kasvuun. Tämä saattaa nähdä meemi kryptovaluutan ja ekosysteemimerkkien arvon nousevan pilviin. Samaan aikaan Shiba Memu katselee tilaa tässä meemitilassa, ja nopeasti tapahtuva ennakkomyynti osoittaa kysyntää.

Miksi Shiba Memu?

Sijoittajat ovat merkinneet Shiba Memua sen käyttötapauksen vuoksi tekoälyssä. Kuten ehkä tiedätkin, tekoälystä on tullut tänä vuonna melkein muotisana. Yhdessä virusmeemimerkin kanssa tekoäly saa sijoittajat haluamaan palan Shiba Memua ennakkomyynnin päätyttyä.

Pohjimmiltaan Shiba Memu on itsemarkkinointiprojekti. Tekoäly voi lukea, tulkita ja parantaa markkinointiideoita markkinoidakseen itseään. Se tekee tämän ilman ihmisen väliintuloa, mikä tekee projektista kestävän ja ainutlaatuisen. Tulevaisuudessa Shiba Memu haluaa tulla tehokkaaksi markkinoinnin voimatekijäksi.

Lisäksi sijoittajat ovat etsineet uusia ilmaisutapoja lohkoketjun ja krypton kautta. Shiba Memussa on AI-kojelauta, jossa käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa robotin kanssa. Käyttäjät voivat esittää kysymyksiä, antaa ideoita ja oppia luovan mainonnan uusimmista asioista.

Yllä olevien sovellusten kanssa Shiba Memu ei ole vain meemiprojekti, vaan se sisältää todellisen käyttötapauksen. Tämä voisi antaa tunnukselle etumatkan kilpailijoille, kuten Shiba Inulle.

Shiba Memun ennakkomyynti ja tunnukset kasvavat

Shiba Memun ennakkomyynti tapahtuu kahdeksan viikon kuluttua, ja jäljellä on enää vain päivä ja muutama tunti. Ainutlaatuinen piirre ennakkomyynnissä on, että token nousee päivittäin klo 18.00 GMT. Esimerkiksi ennakkomyynti alkoi vain 0,011125 dollarin arvosta per token. SHMU:n nykyinen arvo on 0,024175 dollaria, ja ennakkomyynti päättyy hintaan 0,0244 dollaria.

Jatkuva arvonnousu muistuttaa meemitokenien liikettä. Se antaa sijoittajille tunteen merkistä ennen mahdollisia hinnankorotuksia, kun se listataan pörssiin. Varhaiset sijoittajat lunastavat myös arvoltaan korkeampia tokeneita, kun ennakkomyynti sulkeutuu.

Pitäisikö sinun sijoittaa Shiba Memuun nyt?

Shiba Memu on lähtölaskennassa ennakkomyyntien loppuun. Sijoittajilla on viimeinen mahdollisuus sijoittaa ennen kuin ennakkomyynti päättyy, ja token valmistautuu listautumiseen.

Historian perusteella useimmat meemikryptovaluutat kirjaavat ennätysmäisiä liikkeitä listautumistensa jälkeen. Shiba Memun arvo saattaa nousta jyrkästi listautumisensa jälkeen. Näin ollen SHMU:n ostaminen ennakkomyynnistä on järkevämpää.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.