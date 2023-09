USD/HUF hintaennuste: Korkeammat korot eivät todennäköisesti auta Unkarin forinttia

Euroopassa on sairas lapsi aivan sen ytimessä – Unkari. Vaikka Unkari ei ole euroalueen jäsen, se on osa Euroopan unionia. Sen talous on pieni verrattuna alueen muihin maihin, mutta sillä on myös strateginen maantieteellinen sijainti Keski- ja Itä-Euroopassa.

Maa taistelee korkeaa inflaatiota ja hidasta talouskasvua vastaan vuonna 2023. Sen talous menestyi huonosti, mikä näkyy neljänä peräkkäisenä negatiivisena talouskasvuna.

Sen lisäksi, että Unkarin talous on teknisessä taantumassa, se taistelee myös korkeaa inflaatiota vastaan. Paikallinen inflaatio on paljon korkeampi kuin muissa Euroopan maissa ja on tällä hetkellä 17,6 %.

Koska se ylittää selvästi Unkarin keskuspankin 3 prosentin tavoitteen ja paljon toleranssirajaa, keskuspankki nosti pankin peruskorkoa näyttävästi. Peruskorko oli 13 %, kun se heinäkuussa 2020 oli 0,6 %.

Sen jälkeen Unkarin keskuspankki on nostanut peruskorkoa jokaisessa kokouksessaan. Mitä korkeammaksi inflaatio meni, sitä enemmän se nousi.

Ehkä tästä syystä Unkarin forintti vahvistui jonkin verran dollaria vastaan. Viime lokakuussa USD/HUF vaihtokurssi oli huipussaan 450:ssä, kun sijoittajat olivat innoissaan korkeammista koroista.

Mutta heikon talouskasvun ja korkean inflaation yhdistelmä vaatii varovaisuutta. Mitä jos Unkarista tulee Euroopan Argentiina?

USD/HUF pomppii vuoden 2023 pohjalta

Korkeammat korot eivät aina tue valuuttaa. Maailmassa on monia esimerkkejä maista, jotka nostivat korkoja aggressiivisesti pysäyttääkseen inflaation ja epäonnistuivat. Argentiina on vain yksi esimerkki.

Elleivät kotitaloudet ja yritykset todella usko keskuspankin menestymiseen, inflaatio-odotukset pysyvät ankkuroitumattomina. Seurauksena on se, että keskuspankki jahtaa korkeampaa inflaatiota korkeammilla koroilla.

USD/HUF sai tukea 340:n alueella, jossa se muodosti käänteisen pään ja hartioiden kuvion. Siirtyminen 380:n pääalueen yläpuolelle puristaisi lyhyeksimyyjiä entisestään korkeista koroista huolimatta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Unkarin forintin pitäisi pysyä paineen alaisena, jos USD/HUF nousee takaisin yli 380:n. Korkean inflaation ja heikon talouskasvun yhdistelmä riittää pitämään sijoittajat loitolla forintista.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.