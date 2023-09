DAX-indeksi: Lisää huonoja uutisia Saksan osakkeille

DAX- indeksi on siirtynyt sivuttain muutaman viime kuukauden aikana, kun aiemmin tänä vuonna alkanut vauhti hiipui. Saksan suurimpia pörssilistattuja yrityksiä kuvaavan indeksin arvo oli 15 738 euroa, mikä on muutaman pisteen alle vuoden 16 521 euron huipputason.

Euroopan talouden heikkous

DAX ja muut eurooppalaiset indeksit, kuten CAC 40 ja FTSE MIB, ovat joutuneet viime aikoina paineen alla, koska sijoittajat ovat edelleen huolissaan alueen taloudesta.

Torstaina julkaistut talousluvut osoittivat, kuinka huonosti Euroopan taloudella menee. Saksan tiedot osoittivat, että teollisuustuotanto putosi heinäkuussa 0,8 % lähinnä autonvalmistuksen jyrkän laskun vuoksi. Se oli kolmas peräkkäinen laskukuukausi.

Raportin mukaan talous supistuu todennäköisesti uudelleen kolmannella neljänneksellä. Se on siirtynyt jyrkän taantumaan heikentyneen kolmen viime vuosineljänneksen aikana. Tämä on merkittävä tapahtuma, koska Saksa on Euroopan moottori.

Saksan talouden keskeinen huolenaihe on, että se riippuu enimmäkseen autoalasta. Nyt, kun monet saksalaiset yritykset ovat siirtymässä sähköajoneuvoihin, on huolestuttavaa sen vaikutuksista talouteen. Sähköautot vaativat vähemmän työntekijöitä, ja Kiinan ja Yhdysvaltojen yrityksillä on suuri markkinaosuus.

Lisäksi useimmilla saksalaisilla autoyrityksillä on vahva markkinaosuus Kiinassa, jossa yritykset, kuten Xpeng, Li Auto ja Byd, hallitsevat. Yhdysvalloissa Teslan ja Hyundain kaltaisilla yrityksillä on vahva osuus sähköautomarkkinoista, kun taas saksalaisyritykset kamppailevat.

Toinen huolenaihe on se, että Saksan asuntosektori on laskemassa merkittävästi. Asuntojen hinnat putosivat 6,8 % kesäkuussa asuntolainojen korkojen noustessa. Useat alan yritykset ovat viime aikoina hakeneet konkurssiin.

DAX-indeksi putosi myös toisen heikon talousluvun jälkeen Euroopasta. Eurostatin mukaan talous nousi 0,3 % toisella vuosineljänneksellä, analyytikot uskovat, että elpyminen kestää kauemmin. Eurooppalaiset luvut ovat tärkeitä saksalaisille osakkeille, koska useimmat niistä pitävät blokkia suurimpana markkinana.

Mikä tärkeintä, likviditeetti Euroopassa on kuivunut, kun Euroopan keskuspankki (EKP) on toimittanut useita korkoja tänä vuonna.

DAX-indeksiennuste

Päiväkaavio paljastaa, että DAX-indeksi on ollut paineen alaisena viime viikkoina. Se oli muodostanut nousevan kiilakuvion ennen äskettäistä läpimurtoa. Hintatoiminnassa tämä on yksi tarkimmista laskumerkeistä.

DAX-indeksi on nyt siirtynyt alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Se on myös lähellä tärkeää tukitasoa, 15 503 euroa. Siksi epäilen, että indeksissä tapahtuu pian laskeva nousu, kun myyjät kohdistavat avaintuen 15 000 euroon.

