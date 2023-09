Brent-raakaöljyn hinta jatkoi nousuaan tällä viikolla, koska toimitusongelmat säilyivät. Se nousi korkeimmalle 91,37 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun. Se on noussut yli 29 % kesäkuun alimmalta tasolta.

Öljyn kysynnän ja tarjonnan dynamiikka

West Texas Intermediate (WTI) on myös siirtynyt härkämarkkinoille, kun se hyppäsi korkeimmalle tasolle sitten marraskuun. Tiistaina sen arvo oli 87,5 dollaria.

Syyt meneillään olevaan raakaöljyn hintaralliin ovat tiedossa. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että öljyn kysyntä on noussut ennätyskorkealle, vaikka monet ihmiset ovat omaksuneet sähköautot. YVA:n mukaan maailma kuluttaa nykyään yli 100 miljoonaa tynnyriä päivittäin.

Samaan aikaan huolia on tarvikkeista. OPEC+-kartelli on päättänyt jatkaa päivittäisten toimitusten vähentämistä vielä muutaman kuukauden ajan. Siksi maailman on tasapainotettava vahvaa kysyntää ja tiukkoja tarjontaa.

Helppoa ulospääsyä ei ole. Ensinnäkin Yhdysvalloilla ei ole merkittävää öljyn kasvukapasiteettia, koska monet tuottajat rajoittavat toimituksiaan. Amerikkalaiset yritykset keskittyvät enimmäkseen osakkeenomistajien tuottoon sijoitusten sijaan.

Siksi analyytikot ovat alkaneet nostaa raakaöljyn hintaennusteitaan. Goldman Sachsin analyytikot uskovat, että öljy voi nousta 107 dollariin. Muut pankkien, kuten JP Morganin, Citigroupin ja Morgan Stanleyn, analyytikot ovat kuulostaneet optimistisilta öljyn hinnan suhteen.

https://www.youtube.com/watch?v=Vf1Cmn0Y_qY&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Brent-raakaöljyn hinnan tekninen analyysi

TradingView’n Brent-kaavio

Päiväkaavion mukaan Brent-raakaöljyn hinta on ollut viime viikkoina vahvassa nousutrendissä. Tämä ralli alkoi, kun hinta muodosti vahvan pohjan 71,73 dollariin maaliskuusta lähtien.

Brent nousi äskettäin tärkeän vastustason yläpuolelle 87,57 dollarissa, korkeimmat heilahtelut 10. elokuuta ja 13. huhtikuuta. Mikä tärkeintä, Brent on muodostanut kultaisen ristikuvion, joka tapahtuu, kun 200 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot tekevät risteyksen.

Brent on myös muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion. Tämä kuvio on myös nouseva merkki. Relative Strength Index (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle.

Tästä syystä raakaöljyn näkymät ovat nousujohteiset, ja alustava taso on 100 dollaria. Tämä hinta on myös marraskuun korkein heilahdus. Tämän kaupan stop-loss on 87 dollaria.

