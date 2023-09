NZD/USD-ennuste: signaali vahvojen Uuden-Seelannin taloustietojen jälkeen

NZD/USD -konsolidaatio jatkui tiistaina uusimpien Uuden-Seelannin vähittäismyyntilukujen jälkeen. Parin kauppa käy 0,5908:ssa, muutaman pisteen tämän kuun alimman 0,5855:n yläpuolella. Se on pudonnut yli 9 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Uuden-Seelannin myynti ja Yhdysvaltain inflaatiotiedot

NZD/USD-valuuttakurssi on ollut paineen alaisena viime kuukausina Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) noustessa. Greenback on noussut 105 dollariin, mikä on korkein taso yli viiteen kuukauteen.

Tiistaina julkaistut taloustiedot osoittivat, että Uuden-Seelannin sähköinen myynti kasvoi elokuussa 3,7 % heinäkuun 2,2 prosentin nousun jälkeen. Nämä myynti kasvoivat 0,7 % edellisestä kuukaudesta, mikä osoittaa, että kulutus on kasvussa.

Myös Uusi-Seelanti hyötyi kasvavasta kävijämäärästä. Vierailijamäärät nousivat heinäkuun 11,3 prosentista elokuun 19,3 prosenttiin. Samaan aikaan vakituisten asukkaiden määrä putosi heinäkuun 8 549:stä 5 786:een.

Myös NZD/USD-pari horjui Uuden-Seelannin viimeisimpien talousnäkymien jälkeen. Tilastokeskuksen tiedot osoittivat, että talous pysyy vaimeana vielä kaksi vuotta. Sen budjettialijäämä jatkaa kasvuaan tulevina kuukausina. Talousministeri sanoi lausunnossaan, että maa on kääntymässä nurkkaan.

Seuraava keskeinen katalysaattori NZD/USD-hinnalle on tulevat Yhdysvaltain kuluttajainflaatiotiedot. Ekonomistit odottavat lukujen osoittavan, että kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi heinäkuun 0,2 prosentista elokuun 0,6 prosenttiin. Vuositasolla kokonaisinflaatio nousi kuukauden aikana 3,6 prosenttiin.

Suurin osa sijoittajista keskittyy ydininflaatioon, joka ei sisällä epävakaita elintarvikkeiden ja energian hintoja. Ekonomistit uskovat, että kuluttajahintaindeksi laski 4,7 prosentista 4,3 prosenttiin. Yhdysvallat julkaisee myös uusimmat vähittäismyyntiluvut torstaina.

NZD/USD valuuttakurssiennuste

Viimeisin NZD/USD- ennusteeni kolme viikkoa sitten piti paikkansa. Siinä kirjoitin, että parilla olisi laskusuhdanne. Se on nyt siirtynyt avaintukitason alapuolelle 0,5980:ssa, joka on alhaisin heilahdus 31. toukokuuta. Pari on pudonnut alle 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon ja punaisella näkyvän laskevan trendiviivan.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät kohdistavat avaintuen 0,5811:een, joka on korkein swing 7. lokakuuta. Tämän kaupan stop-loss on 0,5600.

