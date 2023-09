Zalandon osakkeen hinta voi pudota 20 euroon, jos näin tapahtuu

Zalandon (ETR: ZAL) osakekurssi on ollut vahvassa vapaassa pudotuksessa kasvun hidastuessa ja osakkeen kysynnän hiljentyessä. Osake laski keskiviikkona 24,60 euroon, mikä on ~77 % alle kesäkuun 2021 korkeimman tason. Se on laskenut tänä vuonna yli 24 %, mikä tekee siitä toiseksi huonoimman DAX-indeksin osatekijän tänä vuonna Siemens Energyn jälkeen.

Kasvuhuolet jatkuvat

Zalando on johtava yritys, joka tarjoaa verkkokaupparatkaisuja muotiin ja elämäntyyliin. Kuten muutkin vastaavat yritykset, kuten Asos ja Boohoo, Zalandon liiketoiminta saavutti huippunsa Covid-19-pandemian aikana, kun ihmiset tekivät ostoksia verkossa.

Zalandon tuoreimmat tulokset osoittivat sen liiketoiminnan hidastuvan. Sen liikevaihto laski 2,5 % toisella neljänneksellä 2,5 miljardiin euroon, kun sen bruttokauppavolyymi (GMV) putosi 1,8 % 3,71 miljardiin euroon.

Lisätiedot osoittavat, että Zalandon aktiivisten asiakkaiden määrä nousi 49,3 miljoonasta vuoden 2222 toisella neljänneksellä 50,5 miljoonaan vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Myös keskimääräinen tilauskoko nousi hieman 293,3 euroon. Kaiken kaikkiaan sen liiketulos nousi 42,2 prosenttia 86,8 miljoonaan euroon ja voitto 56,6 miljoonaan euroon. Zalandon tilikauden voitto oli 18,2 miljoonaa euroa.

Zalandon suurin huolenaihe on sen liiketoiminnan hidastuminen, koska Saksan ja Euroopan taloudet kohtaavat lukuisia vastatuulen. Tuoreimmat talousluvut osoittivat, että Saksan talous supistui vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Myös kuluttajien luottamus on heikentynyt viime kuukausina.

Siksi myynnin lasku tarkoittaa, että Zalandoa ei pidä arvostaa kasvuyrityksenä. Ja osakkeiden laskusta huolimatta yhtiö on edelleen yliarvostettu. Ensinnäkin Zalandon markkina-arvo on yli 6 miljardia euroa, mikä on korkeampi, koska yhtiön oikaistu liiketulos putosi 184,6 miljoonaan euroon vuonna 2022.

Zalandon osakekurssianalyysi

Päiväkaaviossa näkyy, että Zalandon osakekurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se pysyy punaisella näkyvän laskevan trendiviivan alapuolella. Tämä trendilinja yhdistää korkeimmat tasot sitten maaliskuun 7. päivän. Osake on siirtynyt alle 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon. Se on myös testannut uudelleen nousevaa trendilinjaa, joka yhdistää alhaisimman swingin viime vuoden syyskuun jälkeen.

Siksi Zalandon näkymät ovat edelleen laskevat, ja seuraavaksi katsottava taso on psykologinen taso 20 euron tasolla. Tämä näkemys vahvistuu, jos se kääntää 23,87 euron tuen (7. heinäkuuta alin) vastukseksi. Vaihtoehtoinen skenaario on, että osakkeet pomppaavat takaisin ja testaavat uudelleen ylätrendiviivan 28 euroon.

