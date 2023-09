USD/JPY-ennuste: nouseva kiila muodostuu ennen Fedin ja BoJ:n päätöksiä

USD/JPY -valuuttakurssi jatkoi nousuaan ennen Japanin keskuspankin (BoJ) ja Federal Reserven tulevaa korkopäätöstä. Pari nousi korkeimmilleen 147,67:ään, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun.

BoJ:n ja Fedin päätökset

Copy link to section

USD/JPY-vaihtokurssi on valuutta, jota seurataan ensi viikolla, kun Fed ja BoJ ovat valmiita toimittamaan päätöksensä keskiviikkona ja perjantaina. Nämä ovat tärkeitä päätöksiä markkinoiden nykytilanteen vuoksi.

Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) nousi korkeimmalle tasolle viiteen kuukauteen, kun taas raakaöljyn hinta nousi vuoden huipputasolle 93 dollariin. Analyytikot uskovat, että öljy voi nousta yli 100 dollariin lähikuukausina.

Tällä viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että Amerikan inflaatio pysyi korkealla tasolla elokuussa. Kokonaisinflaatio hyppäsi heinäkuussa 3,7 prosenttiin, kun taas kuluttajahintaindeksi putosi 4,3 prosenttiin. Samaan aikaan vähittäismyynti nousi elokuussa.

Save

Samaan aikaan UAW:n työntekijät aloittivat lakon, joka saattoi nostaa autojen hintoja ja hidastaa taloutta. Siksi on todennäköistä, että Fed päättää pitää haukkamaisen tauon.

Samaan aikaan Japanin keskuspankki käsittelee jenin romahtamista. Valuutta on pudonnut yli 30 prosenttia pandemian alimmalta tasolta. Vaikka heikompi jeni auttaa sen viejiä, se vahingoittaa yrityksiä, jotka käsittelevät tuontia, kuten vähittäiskauppiaita.

BoJ on ryhtynyt toimiin rajoittaakseen Japanin jenin romahdusta. Se esimerkiksi päätti säätää tuottokäyränsä viime kokouksessa. Siksi Japanin inflaatio on edelleen yli 2 %, pankki saattaa päättää toteuttaa ensimmäisen koronnostonsa vuosiin.

USD/JPY tekninen analyysi

Copy link to section

Save

USD/JPY-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Tänä aikana pari on pysynyt sitkeästi korkeammalla kuin 50 päivän liukuva keskiarvo. Pari on myös muodostanut nousevan kiilakuvion, jonka olen näyttänyt punaisella. Lisäksi MACD on muodostanut laskevan eron.

Siksi parilla on todennäköisesti laskeva purkaus ensi viikolla, koska kiila on lähellä yhtymätasoaan. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 145.

Save

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.