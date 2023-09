USD/IDR -kurssi pysyi tiukassa vaihteluvälissä, kun Federal Reserve ja Indonesian keskuspankki erosivat toisistaan. Pari pysyi 15 400:ssa, mikä on korkein taso sitten tämän vuoden maaliskuun. Se on noussut yli 5,10 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta.

Fedin ja Indonesian keskuspankin päätökset

USD/IDR-pari on ollut vahvassa nousutrendissä toukokuun pohjan jälkeen. Tämä suuntaus tapahtui, kun Federal Reserve ja Indonesian keskuspankki erosivat toisistaan.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Indonesian inflaatio on ollut laskevassa trendissä, kuten kirjoitin täällä . Yhdysvalloissa luvut kuitenkin paljastivat, että kokonaisinflaatio on noussut kahden viimeisen kuukauden aikana. USA:n inflaatio nousi elokuussa 3,7 %, mikä on korkein taso kuukausiin.

Siksi kaksi keskuspankkia liikkuivat eri suuntiin. Fed päätti jättää korot ennalleen ja viittasi uuteen koronnostoon myöhemmin tänä vuonna. Sijoittajat uskovat, että tämä oli järjetön tauko.

Fed yrittää suunnitella pehmeää laskua, jossa se saa inflaation 2 prosentin tavoitteeseen aiheuttamatta taantumaa. Valitettavasti inflaatio maassa on menossa väärään suuntaan ja tilanne todennäköisesti pahenee.

Tähän on kolme keskeistä tekijää. Ensinnäkin bensiinin hinnat ovat nousseet, kun Brent-raakaöljyn hinta on hypännyt korkeimmalle tasolle yli 11 kuukauteen. Bensiini on tärkeä inflaatiotekijä.

Toiseksi autotyöntekijöiden lakko on meneillään, mikä todennäköisesti nostaa uusien ajoneuvojen hintoja. Myös Panaman kanavalla on liikenneruuhka, joka johtaa lopulta hintojen nousuun.

Muualla Indonesian keskuspankista tuli ensimmäinen suuri keskuspankki, joka laski korkoja. Se laski talletuskoron 5,0 prosenttiin ja lainakoron 6,50 prosenttiin. Pankki pyrkii elvyttämään taloutta, joka näyttää merkkejä hidastumisesta.

USD/IDR tekninen analyysi

Päiväkaavio näyttää, että USD:n ja IDR:n välinen kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on muodostanut mustalla näkyvän nousevan kanavan. Pari on ylittänyt 50 päivän ja 25 päivän liukuvan keskiarvon. Se on myös noussut tärkeän tukitason yläpuolelle 15 217:ssä (10. heinäkuuta).

Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat keskeisen vastuspisteen 15 500:aan, kanavan yläpuolelle.

