FEMY-osakkeen hinta on noussut: Onko Femaysis edelleen hyvä ostos?

Femasysin (NASDAQ: FEMY) osakekurssi on tehnyt voimakkaan paluun viime päivinä, kun sijoittajat kannustavat yhtiön FDA-uutisia. Osakkeet nousivat 1,71 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden lokakuun. Ne ovat nousseet yli 320 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestä.

Femasys FDA:n hyväksyntä

Femasys on pieni bioteknologiayritys, joka tekee tutkimusta naisten lisääntymisjärjestelmistä. Tuotteen tavoitteena on tarjota ei-kirurginen, patentoitu jakelujärjestelmä, joka varmistaa korkean tehokkuuden ja alhaisemmat kustannukset käyttäjille.

Femasysillä on putkilinja avainalueilla. Sen FemBloc-tuote on ehkäisyteollisuudessa, kun taas FemaSeed, FemVue ja FemCath ovat hedelmättömyysteollisuudessa. FemCerv on biopsia-alalla. Sen hedelmättömyys- ja biopsiatuotteet on jo hyväksytty ja saatavilla kaupallisesti.

Femasysin osakekurssi nousi tällä viikolla sen jälkeen, kun FDA myönsi 510 (k) -luvan FemaSeedille, joka toimii toimittamalla siittiöitä suoraan naisen munanjohtimeen. Yhtiön toimitusjohtaja Kathy Lee-Sepsick sanoi lausunnossaan:

“Tämä FDA 510(k) -hyväksyntä FemaSeedille osoittaa onnistuneita yhteistyöponnistelujamme FDA:n kanssa uuden teknologian kehittämiseksi, joka vastaa merkittävään tyydyttämättömään tarpeeseen vähemmän rasittaviin hedelmättömyyshoitoihin.”

Femasys uskoo myös, että FDA hyväksyy myös FemBlockin, tuotteen, joka tarjoaa pysyvän ehkäisyn ja ultraäänitukoksen vahvistuksen. Tuote on nyt kliinisen tutkimuksen toisessa vaiheessa.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Femasysin liikevaihto nousi yli 320 000 dollariin kolmen kuukauden aikana kesäkuun 30. päivään. Se tienasi 303 000 dollaria viime vuonna samaan aikaan. Sen nettotappio nousi yli 2,8 miljoonaan dollariin.

Femasysin osakekurssiennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että FEMY-osakkeen kurssi on ollut laskevassa trendissä viimeisten kuukausien aikana. Se on pudonnut yli 90 prosenttia ennätysten korkeimmasta tasosta. Matkan varrella osakkeet ovat muodostaneet punaisella näkyvän laskevan kanavan.

Nyt osakkeet ovat nousseet tämän kanavan yläosan yläpuolelle ja saavuttaneet korkeimman pisteen sitten lokakuun. Ne ovat myös nousseet yli 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA).

Suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD ovat ajautuneet ylöspäin. Siksi epäilen, että osakkeet tulevat olemaan epävakaampia lähipäivinä, kun jotkut ensimmäiset ostajat alkavat ottaa voittoa.

Sellaisenaan osakkeet todennäköisesti testaavat uudelleen ratkaisevan tukitason 1 dollarilla, ~33 % nykyisen tason alapuolella. Kun tauko alle 1 dollaria, se testaa uudelleen kanavan yläosan 0,7200 dollarilla.

