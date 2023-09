Applen osakekurssiennuste: vaarassa, kun ilmaantuu 2 uutta vastatuulta

Applen (NASDAQ: AAPL) osakekurssi on ollut vapaassa pudotuksessa ja saattaa pahentua lähipäivinä. Osakkeet putosivat alimmilleen 170 dollariin keskiviikkona, alimmalle tasolle sitten 23. toukokuuta. Se on vetäytynyt yli 13 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta, mikä tarkoittaa, että se on siirtynyt korjausvyöhykkeelle.

Applella on titaaniongelma

Copy link to section

Applen osakekurssi on romahtanut viime aikoina ja tilanne voi pahentua. Yhtiö on nyt aikonut vastata yhteen historiansa suurimmista haasteista, kun uudet iPhone 15 Pro -versiot tulivat tarkastelun kohteeksi.

Monet käyttäjät ovat ilmoittaneet, että iPhonet kuumenevat äärimmäisen kuumana, varsinkin ladatessaan ja käytettäessä raskaita sovelluksia ja pelejä. Useat Wall Street Journalin kanssa puhuneet käyttäjät ilmoittivat, että iPhone oli saavuttanut jopa 122 Fahrenheit-astetta.

Asiantuntijat mainitsevat, että uusien iPhone Pro -versioiden rakenteessa oli titaania. Tämä titaani yhdistettynä puhelimien ohueen luonteeseen tarkoittaa, että puhelimet eivät voi haihduttaa lämpöä hyvin. Sellaisenaan on edelleen epäselvää, ratkaiseeko ohjelmistopäivitys ongelman.

https://www.youtube.com/watch?v=xqyUdNxWazA&pp=ygUNaXBob25lIDE1IHBybw%3D%3D

Siksi on todennäköistä, että Apple näkee joukon iPhonen palautuksia seuraavien kuukausien aikana. Se tarkoittaa myös sitä, että iPhonen myynti saattaa jatkua hidastuvan tulevina vuosineljänneksinä. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että iPhonen myynti laski toisella vuosineljänneksellä 2,4 % yli 39,4 miljardiin dollariin. Tämä on huomattavaa, koska iPhonen osuus Applen kokonaismyynnistä.

Apple joutuu myös käsittelemään vahvaa Yhdysvaltain dollaria. Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on noussut korkeimpaan pisteeseen kuukausiin. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että Kiinan juan leijuu lähellä alinta tasoaan sitten vuoden 2007, kun taas euro lähestyy pariteettitasoa. Muut valuutat, kuten Turkin liira ja Venäjän rupla, ovat kaikki laskeneet.

Siksi vaikutus on se, että iPhonesta on tulossa kohtuuhintainen useimmille ihmisille. Yhdistä tähän se tosiasia, että monet ihmiset viipyvät iPhonensa kanssa pidempään, mikä tarkoittaa, että Applen kasvu voi olla rajoitettua.

Applen osakekurssiennuste

Copy link to section

TradingView:n AAPL-kaavio

Asiaa pahentaa se, että Applen osakkeen hintatekniikat eivät mene hyvin. Päiväkaaviossa AAPL-osakkeen hinta ylitti tärkeän tuen 17196 dollarissa, mikä on alhaisin heilahdus 18. elokuuta. Osakkeet testasivat myös uudelleen 38,2 %:n Fibonacci Retracement -tason.

Applen osakkeet ovat myös pudonneet alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) ja päätuen 174,92 dollariin, mikä on viime vuoden elokuun korkein piste. Siksi pienimmän vastuksen polku on alhaisempi, ja seuraava taso on $160, 50 %:n paluupiste. Tämä hinta on ~6,31 % nykyisen tason alapuolella.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.