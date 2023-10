Silver Price ja SLV ETF:n kuolema kohtaavat taantuman riskien kasvaessa

Hopean hinta pysyi kovien paineiden alaisena Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) nousun jatkuessa ja maailmantalouden riskien jatkuessa. Hopea putosi perjantaina alimmilleen 22,10 dollariin, alimmalle tasolle sitten maaliskuun 21. päivän. Se on pudonnut yli 15 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta tasosta. Samoin iShares Silver Trust (SLV) ETF on pudonnut 20 dollariin.

Kiinan taantuma jatkuu

Hopean hinta on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina alaa koskevien huolien kasvaessa. Suurin huolenaihe on Kiinan talouden hidastuminen. Sunnuntaina julkaistujen tietojen mukaan heikkous jatkui syyskuussa.

Kiinan palvelujen PMI putosi syyskuussa 50,2:een, mikä on huonompi kuin mediaaniarvio 52,0. Vastaavasti teollisuuden PMI putosi 50,6:een, mikä osoitti jatkuvaa heikkoutta kuukauden aikana.

Kiina on tärkeä hopeamarkkina, koska se on maailman suurin valmistaja. Se on markkinajohtaja keskeisillä toimialoilla, kuten puolijohteet, aurinkopaneelit ja kodin laitteet, jotka kuluttavat huomattavan määrän hopeaa.

Myös muut johtavat taloudet ovat hidastumassa. Jotkut Euroopan maat, kuten Saksa, ovat jo siirtyneet taantumaan. On myös merkkejä siitä, että Yhdysvaltain talous on hidastumassa inflaation kiihtyessä.

Hopean hinta laskee myös Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) nousun jatkuessa äärimmäisen haukkamaisen Federal Reserven seurauksena. Fed päätti pitää korot ennallaan 5,25–5,50 prosentissa. Se viittasi myös 0,25 prosentin lisäykseen myöhemmin tänä vuonna, mikä lisää taantuman riskejä.

Hopealla on yleensä käänteinen suhde Yhdysvaltain dollariin, koska se on jalometalli. Kuten kulta, myös hopea vaikuttaa yleensä merkittävästi Federal Reserve -pankin toimiin.

Tulevaisuudessa hopean tärkeimmät katalysaattorit ovat tulevat USA:n non-farm payrolls (NFP) -tiedot ja Jerome Powellin lausunto.

Hopean hintaennuste

Päiväkaaviossa näkyy, että hopean hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime päivinä. Se on nyt pudonnut avaintuen alle 22,26 dollariin, alimmalle tasolle 23. kesäkuuta ja 15. elokuuta. Hopea on myös muodostamassa kuoleman ristikuvion, mikä tapahtuu, kun 200 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot ovat.

Siksi on todennäköistä, että hopean hinta jatkaa laskuaan, kun myyjät tavoittelevat avaintukitasoa 20 dollariin. Jos näin tapahtuu, se tarkoittaa, että hopea voi kaatua noin 10% nykyisestä tasosta.

