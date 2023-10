Energy Select Sector (XLE) ETF luisuu: Tässä on katsottava hinta

Energy Select Sector SPDR Fundin (XLE) ETF:n osakekurssi on vetäytynyt viime päivinä, kun raakaöljyn hinta on laskenut. Rahasto on pudonnut syyskuun 92,95 dollarista 85 dollariin. Se on nyt alimmalla tasolla sitten elokuun 8. päivän.

Raakaöljyn hinta on laskenut

Copy link to section

Energy Select Sector SPDR Fund on johtava ETF, joka seuraa öljy- ja kaasualan suurimpia yrityksiä. Se seuraa nimenomaan Energy Select Sector -indeksiä, joka koostuu S&P 500 -indeksin suurimmista energiayhtiöistä.

Yrityksen suurimmat osat ovat Exxon Mobil, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, ConocoPhillips ja Marathon Petroleum. Rahaston keskeinen haaste on, että sen kymmenen suurimman yrityksen osuus rahastosta on yli 70 %.

Exxon Mobilin osuus rahastosta on 23,64 prosenttia ja Chevronin 18,85 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että rahaston merkittävällä kysymyksellä voi olla suuri merkitys ETF:lle.

Useimpina aikoina XLE ETF reagoi raakaöljyn hintaan. Tämä selittää, miksi rahasto on vetäytynyt viime päivinä. Brent, maailmanlaajuinen vertailuindeksi, on pudonnut viime kuun korkeimmasta 95 dollarista 84,55 dollariin. West Texas Intermediate (WTI) on pudonnut 82,82 dollariin, koska huoli kysynnästä jatkuu.

On kuitenkin todennäköistä, että rahasto jatkaa nousuaan tulevina kuukausina. Ensinnäkin nykyinen raakaöljyn myynti voi olla tilapäistä maailmanlaajuisen kysynnän kasvun vuoksi. IEA uskoo, että päivittäinen öljyn kysyntä on yli 101 miljoonaa tynnyriä päivässä. Se odottaa öljyn kysynnän kasvavan yli miljoonalla barrelilla päivässä.

Tarjonta ei kasva yhtä nopeasti. Ensinnäkin näyttää siltä, että OPEC+ on sitoutunut pitämään öljyn hinnan korkeammalla pidempään vähentämällä tuotantoa. JP Morganin analyytikot uskovat, että raakaöljyn hinta nousee 150 dollariin vuonna 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=giqZrscRv6Q&pp=ygUNSlAgTU9yZ2FuIG9pbA%3D%3D

Toiseksi XLE ETF:n yritykset hyötyvät edelleen niin kauan kuin öljy pysyy jonkin aikaa yli 70 dollaria.

XLE ETF:n osakekurssiennuste

Copy link to section

TradingView:n XLE-kaavio

Päivittäinen kaavio osoittaa, että Energy Select Sector SPDR -rahaston huippu oli 92,95 dollaria syyskuussa raakaöljyn hinnan noustessa. Tämä hinta oli tärkeä, koska se oli hieman yli avainresistanssin 91,25 dollarissa, korkein piste marraskuussa 2022.

Nyt osakkeet ovat ajautuneet alaspäin ja siirtyneet alle tärkeän tuen 86,30 dollariin, mikä on korkein heilahdus 12. huhtikuuta. Se on myös pudonnut alle 50 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle.

Siksi XLE ETF todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät kohdistavat avaintuen 80,9 dollariin, nousevan trendiviivan alapuolelle. Tämä linja yhdistää alimman tason sitten heinäkuun 2022. Siirtyminen tälle tasolle todennäköisesti jatkaa nousutrendiä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.