Birkenstock putosi yli 10 %, kun se debytoi New Yorkin pörssissä keskiviikkona. Sen kaupankäyntihinta on 41 dollaria kirjoitettaessa – päivä sen jälkeen, kun sen ensimmäinen listaus on hinnoiteltu 46 dollariin.

Birkenstockin toimitusjohtaja keskusteli listautumisannista CNBC:ssä

Nykyisellä osakekurssilla jalkinejättiläisen arvostus on 8,32 miljardia dollaria verrattuna 9,2 miljardiin dollariin, jota se alun perin tavoitteli. CNBC:n ” Squawk on the Street ” -ohjelmassa Birkenstockin toimitusjohtaja Oliver Reichert sanoi tänään:

Parasta brändille olisi pysyä perheen omistuksessa. Mutta perheen sisällä oli monia ongelmia. Joten valitsemme toiseksi parhaan vaihtoehdon, ja se on olla julkinen ja antaa brändin takaisin ihmisille.

Birkenstockin myynti kasvoi jännittävästi 70 % vuoden 2020 ja 2022 välillä. Vielä tärkeämpää on, että toimitusjohtaja Reichert ilmaisi keskiviikkona luottamusta siihen, että kasvu on kestävää.

Saksalainen brändi keräsi 495 miljoonaa dollaria listautumisannin kautta, jota se aikoo käyttää velkojensa vähentämiseen.

Birkenstockilla on vielä paljon kasvuvaraa

Birkenstock on toteuttanut hyvin suoraan kuluttajille -strategiaansa, joka on auttanut nostamaan marginaalit noin 60 %:iin. Kenkäyritys katsoi vain 18 % kokonaismyynnistään DTC:lle tilikaudella 2018 verrattuna 38 %:iin vuonna 2022.

Silti Alex Smith Third Bridgestä on vakuuttunut, että sillä on enemmän tilaa kasvaa. Esimerkiksi Birkenstock voisi laajentaa jalanjälkeään kotimaansa Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolelle.

Lisäksi saksalainen brändi voisi monipuolistaa asiakaskuntaansa, jota tällä hetkellä hallitsevat naiset, hän kertoi asiakkaille keskiviikkona antamassaan tutkimusmuistiossa.

Lopuksi on syytä mainita tässä, että nykyinen 8,32 miljardin dollarin arvostus on lähes kaksinkertainen Birkenstockin arvoon vuonna 2021, kun L Catterton otti enemmistön siitä.

