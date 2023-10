USD/TRY: Turkin liira romahtaa CBRT-toimien koittaessa

Turkin liira on pudonnut ennätysten alimmalle tasolle maan talouden horjuessa ja Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) noustessa. USD/TRY -vaihtokurssi on noussut ennätyskorkealle 28:aan, mikä on noin 50 % tämän vuoden alimman tason yläpuolella. Se on noussut yli 445 % alimmalta tasolta viimeisen viiden vuoden aikana.

U SD/TRY -kaavio

Turkin liiran myynti nousi vauhdilla maan tilastoviraston julkistaessa korkean kuluttajainflaatiotiedot. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio on noussut viimeisen kolmen kuukauden aikana peräkkäin ja oli huipussaan 61,53 % syyskuussa. Se on noussut korkeimpaan pisteeseen tämän vuoden toukokuun jälkeen.

Kuluttajahintaindeksi nousi 4,75 % MoM-perusteisesti, mikä on alhaisempi kuin mediaaniarvio 4,88 %. Se oli myös pienempi kuin elokuun 9,09 % nousu. Analyytikot uskovat, että laskeva liira johtaa todennäköisesti korkeampaan inflaatioon ja heikompaan liiran heikkouteen.

Toinen Turkin tasavallan keskuspankin (CBRT) Turkkilainen raportti osoitti, että maan vaihtotaseen alijäämä oli elokuussa yli 0,62 miljardia dollaria, mikä on parannus edellisen kuukauden 5,5 miljardiin dollariin.

Myös Turkin vähittäismyynti romahti 4,7 %, kun se kasvoi edellisen kuukauden 3,0 %. Tämä merkitsi 17,2 prosentin kasvua edellisvuodesta, mikä on pienempi kuin aiemmat 31,2 prosenttia.

Siksi USD/TRY:n kehitys on osoitus siitä, että CBRT:n viimeaikaiset toimet eivät toimi. Pankki on nostanut korkoja viime kuukausina pyrkiessään vakauttamaan maan inflaatiota. Se on nostanut korkoja vuoden alimmasta 8,50 prosentista 30 prosenttiin, mikä on korkein taso vuosiin.

Taloustieteilijät toivoisivat keskuspankilta haukkaampaa sävyä. Analyytikot uskovat myös, että Turkin liira vakiintuu, kun Turkin hallitus lopettaa suurimman osan nykyisestä valuutan valvonnasta maassa.

Liiran haasteena on, että monet turkkilaiset pitävät hallussaan Yhdysvaltain dollaria ja muita ulkomaisia valuuttoja. Sellaisenaan heidän mielensä muuttaminen on vaikeaa, koska he ovat nähneet vaurautensa haihtumisen muutaman viime vuosikymmenen aikana.

USD/TRY on myös hypännyt vahvan Yhdysvaltain dollarin ansiosta. Dollariindeksi hyppäsi 107,5 dollariin, mikä on tämän vuoden korkein taso. Se on noussut huimasti, kun sijoittajat ennustavat, että Federal Reserve kiristää korkoja inflaation pysyessä korkealla tasolla.