Laajemmat kryptomarkkinat näkevät hintojen hidastuvan, kun geopoliittiset riskit kasvavat uuteen Lähi-idän konfliktiin Israelin ja Hamasin välillä. Tämä tapahtuu, kun osakkeet laskevat Israelin julistaessa sodan Hamasia vastaan, ja myllerryksen uhka leviää muihin ryhmiin, kun asiantuntijat varoittavat rahoitusmarkkinoita saattavat joutua uuteen laskupaineeseen.

Mutta vaikka Bitcoin (BTC) ja Ethereum (ETH) laskevat alle 27 300 dollariin ja 1 580 dollariin, uuden kryptotunnuksen Memeinator (MMTR) ennakkomyynti jatkuu.

Tässä on se, mikä tekee tästä kryptotunnuksesta, jota kannattaa seurata, vaikka sijoittajat punnisivat Lähi-idän tilanteen kehittymistä.

The Memeinator – ainutlaatuinen meemikolikoiden lähestymistapa

Memeinator palaa heikkojen meemikolikoiden tuhoamaan maailmaan tuoden tuomion näille rahakkeille puhdistaessaan ekosysteemin uudelle aikakaudelle, jota ohjaa uusin tekoäly.

Se on Memeinatorin tavoite – uusi projekti, jonka alkuperäinen token MMTR on meemikolikko, joka on suunniteltu seuraamaan deflaatiomekanismia. Se on saanut inspiraationsa 1990-luvun klassikosta Terminator 2: Judgment Day -elokuvasta, jonka näkemys se aikoo vapauttaa kaikkiin heikkoihin memesfääriprojekteihin, koska se näkee 1 miljardin dollarin markkina-arvon debyyttinsä markkinoilla.

Tutkimuksensa mukaan Memeinator haluaa tuoda hyödyllisyyttä meemikolikoiden yhteisölle, joka on suurelta osin pettynyt nykyisistä projekteista.

Toisin kuin olemassa oleva koira, sammakko tai muu meemi-inspiroima kryptotoken, Memeinator ei luota hypetykseen pitoa lisääessään. Se tulee aseistettuna ja valmis taistelemaan tiensä huipulle token-apuohjelman avulla, jota nykyiset meemit eivät tarjoa. Se sisältää panostamisen, NFT:t ja tekoälyllä toimivan Meme Warfare -pelin. Se on jännittävä paketti, joka saa sijoittajayhteisön sylkeä mahdollisista tulevaisuuden näkymistä, mukaan lukien MMTR-hinnasta.

Ylitettyään 500 000 dollarin rajan pian julkaisun jälkeen projekti on houkutellut yli 675 000 dollaria maailmanlaajuisilta sijoittajilta. Tämän ennakkomyynnin vahvuus viittaa luottamukseen projektiin, johon härät voivat ratsastaa, jos markkinoiden mieliala muuttuu.

Memeinator ennakkomyyntihinta

Kuten yllä todettiin, Bitcoin on laskenut alle 27 300 dollarin ja Ethereum alle 1 580 dollarin, koska kryptovaluuttamarkkinat heijastavat laajempia rahoitusmarkkinoita vastauksena Israelin ja Hamasin väliseen sotaan. Meemikolikoista Dogecoin on pudonnut lähes 4 % kuluneen viikon aikana kaupan alle 0,060 dollariin.

Samaan aikaan Memeinator-ennakkomyynti jatkoi nousuaan, ja vaihe 3 oli lähes loppuunmyyty keskiviikkona, lokakuun 11. päivänä. Itse asiassa, projektin päivityksen mukaan vain 20 000 MMTR – alkuperäinen token – oli jäljellä, ennen kuin hinta hyppäsi yli 5 %. 0,0112 dollaria nykyisessä vaiheessa 0,0118 dollariin vaiheessa 4.

Hinta nousee ennakkomyyntivaiheen jäljellä olevan ajan 0,049 dollariin. Kiinnostuneet krypto-harrastajat voivat hyödyntää token-myynnin tarjoamia suhteellisen alhaisia tulotasoja ja sijoittua potentiaaliseen piikkiin, kun MMTR laskeutuu parhaille DEX- ja CEX-kaupankäyntialustoille.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.