MOAT: Tämä Warren Buffett -tyylinen rahasto voittaa jatkuvasti SPY ETF:n

VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) ETF:n osakekurssi on vetäytynyt muutaman viime kuukauden aikana, kun huoli markkinoista jatkui. Rahaston osake laski perjantaina alimmilleen 75 dollariin, mikä on alempi kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 84 dollaria. Se leijuu lähellä alinta tasoa sitten kesäkuun.

Warren Buffett -tyylinen ETF

Kirjoitin perjantaina Pacer US Cash Cows 100 ETF:stä (COWZ), rahastosta, joka koostuu laadukkaista yrityksistä, joita Warren Buffett rakastaisi. Rahasto keskittyy yrityksiin, joilla on pitkä historia vapaiden kassavirtojen (FCF) kasvattamisessa.

VanEck Morningstar Wide Moat on toinen ETF, jota uskon Warren Buffettin rakastavan. Ensinnäkin se keskittyy yrityksiin, joilla on vallihauta toimialoillaan. Buffett on pitkään kannattanut yrityksiä, joilla on laaja kilpailuetu ikätovereihinsa nähden.

MOAT ETF seuraa Morningstar Wide Moat Focus -indeksiä, joka seuraa 51 yritystä. Jotkut tärkeimmistä osatekijöistä ovat yrityksiä, kuten Alphabet, Veeva Systems, Comcast, Gilead Sciences, ICE ja Marketaxess Holdings.

Kaikkien näiden yritysten tarkastelu osoittaa, että niillä on valtava kilpailuetu. Alphabet on maailman suurin hakukone, kun taas Gileadilla on vahva markkinaosuus onkologia-divisioonassa.

Intercontinental Exchange (ICE) ylläpitää maailman suosituimpia pörssiä, mukaan lukien New Yorkin pörssi. Salesforce on suurin CRM-yritys, kun taas Veeva Systems tarjoaa ohjelmistoratkaisuja terveydenhuoltoalalle. Muilla yrityksillä, kuten TransUnion, Ecolab ja Equifax, on myös vahva vallihauta.

MOATilla on pitkä kokemus (SPY) paremmasta tuotosta. Tiedot osoittavat, että viiden tähden rahasto on menestynyt paremmin kuin rahasto perustamisestaan lähtien. Sen keskimääräinen vuosituotto viimeisen viiden vuoden aikana on 12,7 %, kun taas S&P 500 on noussut ~10,2 %. Sen vuotuinen tuotto on ollut ~13,6 %, korkeampi kuin S&P 500:n 12,64 %.

MOAT ETF:n osakekurssiennuste

Ainoa riski MOATiin sijoittamisessa tällä hetkellä on, että tekniset osat eivät tue. Näkemykseni on, että sijoittajien pitäisi ostaa tämä heikkous, mahdollisesti käyttämällä dollarikustannuskeskiarvoa (DCA).

Päiväkaavio osoittaa, että MOAT ETF on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se on ylittänyt 23,6 % Fibonacci Retracement -tason ja siirtynyt alle 50 ja 200 päivän Arnaud Legouxin liukuvan keskiarvon (ALMA).

Rahasto on pudonnut avaintuen alapuolelle 76,55 dollariin, mikä on korkein kohta helmikuun 2. päivänä. Siksi rahaston lyhyen aikavälin näkymät ovat laskevat, ja seuraava taso on 70,30 dollaria.