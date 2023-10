Nifty Bank -indeksi on vaikeuksissa, tekninen kaaviokuvio osoittaa

Nifty Bankin indeksikurssi jatkoi laskuaan keskiviikkona, kun huoli pankkialasta jatkui. Indeksi, joka seuraa Intian suurimpia pankkeja, putosi 44 000 INR:iin. Se leijuu alimmalla tasolla sitten syyskuun 1. päivän. Se on pudonnut yli 5,22 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Intialaiset pankit ovat pääosin menestyneet hyvin tänä vuonna, mikä on auttanut talouden vahvan kehityksen ja korkeampien korkojen ansiosta. Korkeammat korot johtavat vahvempaan korkomarginaaliin, mikä on positiivista pankeille. Vaikka Intian keskuspankki (RBI) on keskeyttänyt korkojen nousun äskettäin, virallinen käteiskorko on 6,50 %, korkein taso sitten vuoden 2019.

Intialaiset pankit ovat myös säästyneet länsimaisten pankkien kriisiltä, joka johti keskeisten yritysten, kuten Signature Bankin, Credit Suissen ja Silicon Valley Bankin (SVB) romahtamiseen.

Käynnissä olevan Nifty Bank -indeksiosakkeen tärkein katalysaattori oli RBI:n sakko ICICI Bankia ja Kotak Mahindraa vastaan. Pankki määräsi ICICI Bankille 12 biljoonan ₹ 19 lakhin sakon ja Kotak Mahindralle 3,95 ₹ sakon. Nämä sakot johtuivat siitä, että kaksi suurta pankkia rikkoivat pankkien johtajia ja petosten ilmoittamista koskevia menettelytapoja.

ICICI Bankin osakekurssi laski keskiviikkona yli prosentin. Se on myös laskenut yli 5 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta pisteestä. Vastaavasti Kotak Mahindran osake on romahtanut 14,50 % vuoden alusta. Myös muut intialaiset pankit, kuten Yes Bank, SBI ja HDFC, ovat vetäytyneet vuoden alusta.

Nifty Bankin indeksin osakekurssiennuste

Nifty Bank -kaavio TradingView’lta

Nifty Bankin osakekurssi on ollut paineen alaisena viime viikkoina. Osakkeen huippuhinta oli 46 290 ₹ heinä- ja syyskuussa. Ne ovat muodostaneet kaksinkertaisen kuvion, joka on yksi markkinoiden suosituimmista laskevista merkeistä.

Osake leijuu hieman tärkeän tuen 43 590 ₹ yläpuolella, mikä on alhaisin heilahdus 7. elokuuta. Tämä hinta on myös kaksiosaisen kuvion pääntie. Lisäksi se on siirtynyt hieman alle 50 päivän ja 200 päivän Arnaud Legouxin liukuvan keskiarvon (ALMA).

Nämä toimet tarkoittavat, että osakkeet voivat jatkaa laskuaan lähitulevaisuudessa. Tämä näkemys vahvistetaan, jos osakkeet siirtyvät pääntien alapuolelle hintaan 43 590 ₹. Tämän kaupan stop-loss tapahtuu, jos osake ylittää 50 ALMA -tason 44 800 ₹.

