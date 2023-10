Solana (SOL) on viime aikoina ollut valokeilassa joustavuuden ja mahdollisen hinnannousun vuoksi käynnissä olevan FTX-kokeilun lukuisten mainintojen ja uusien altcoinien, kuten Shiba Memun, ilmaantumisen keskellä.

Tässä artikkelissa keskitytään innokkaasti uusimpien päivitysten ja oivallusten tarjoamiseen Solanan ekosysteemin tärkeimpiin kehitykseen ja Solanan (SOL) hintaennusteeseen näiden keskellä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Solana FTX-kokeilun parrasvaloissa

Copy link to section

Solana, lohkoketjuverkko, joka tunnetaan nopeista ja tehokkaista ominaisuuksistaan, on ollut kuuma keskustelunaihe meneillään olevassa FTX-kokeilussa. Kryptovaluuttayhteisössä merkittävää huomiota herättänyt kokeilu keskittyy FTX-pörssin romahtamiseen viime vuonna.

FTX oli ollut Solanan tärkeä puolestapuhuja, ja sen romahdus lähetti järkytyksiä markkinoilla. Tuolloin FTX:n salkku Solanan DeFi- ekosysteemissä oli lähes miljardi dollaria, mikä johti luottamuksen menettämiseen kryptovaluuttaan. Skeptikot kyseenalaistivat Solanan tulevaisuuden, ja ennusteet hinnan pudotuksesta jopa 14 dollariin liikkuivat.

Solana on kuitenkin osoittanut huomattavaa joustavuutta näiden haasteiden edessä. Vaikka sen hinta romahti tilapäisesti, se on sittemmin tehnyt voimakkaan paluun. Tällä hetkellä yli 24 dollaria käyvä SOL on uhmannut kertoimet ja on jälleen nousussa.

Solanan hinnan paluu

Copy link to section

Markkinoilla, jotka tunnetaan epävakaudestaan, Solanan kyky kestää myrsky ei ole jäänyt huomaamatta.

Solanan hintojen elpyminen on ollut johdonmukaista koko vuoden 2023 ajan, vaikka se ei ole tullut ilman merkittäviä takaiskuja. Se on noussut tasaisesti ja osoittanut horjumatonta voimaa.

Yksi merkittävä tekijä, joka edistää tätä paluuta, on projektin kyky mukautua, parantaa ja julkaista jatkuvasti päivityksiä ja uusia tuotteita. Viimeaikainen nouseva ilmapiiri kryptovaluuttamarkkinoilla on myös vaikuttanut Solanan elpymiseen.

Yli 45 prosentin hinnannousu syyskuun alimmillaan alle 17,50 dollarilla on nostanut Solanan markkina-arvon takaisin yli 10 miljardin dollarin.

Solanan hintaennuste

Copy link to section

Solanan suorituskykyä koskevien keskustelujen keskellä monet sijoittajat kysyvät: “Mitä Solanalle on tiedossa seuraavaksi?” Analyytikot ja harrastajat ovat seuranneet tiiviisti kryptovaluutan hintaliikkeitä, ja ennusteet ovat vaihtelevia.

Vaikka on haastavaa tehdä tarkkoja hintaennusteita kryptovaluuttamarkkinoilla, viimeaikainen kehitys ja tekninen analyysi tarjoavat joitain oivalluksia. Solanan kykyä pitää nykyinen hintataso yli 25 dollaria pidetään tärkeänä virstanpylvänä.

Jatkuva vastuksen rikkominen 24-25 dollarin välillä voi avata oven nopealle nousulle kohti vuotuista huippua, joka on yli 32 dollaria. Tämä voi johtaa noin 27 prosentin voittoon.

Tekniset indikaattorit, kuten liukuva keskiarvo (konvergenssi/divergenssi) eli MACD, ovat antaneet ostosignaaleja päiväkaaviossa vahvistaen nousevaa näkymää. Lisäksi “kultainen risti” -kuvio, jossa lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon, viittaa siihen, että ostajat hallitsevat.

Solanan (SOL) hintakaavio

Kuitenkin päivittäinen sulkeminen yli 25 dollaria on ratkaisevan tärkeä seuraavan nousuliikkeen vahvistamiseksi.

Päinvastoin, jos Solana putoaa tämän tason alapuolelle pitkäksi ajaksi, se voi laukaista myynnin takaisin noin 20 dollariin.

Tämä hintaennuste heijastaa Solanan potentiaaliin liittyvää optimismia, mutta korostaa myös varovaisen seurannan ja riskienhallinnan tarvetta epävakailla kryptomarkkinoilla.

Tuleva meemi, joka kilpailee Solanan rinnalla

Copy link to section

Solanasta käytyjen keskustelujen keskellä kryptovaluutta-avaruus on nähnyt uusien, ainutlaatuisia ominaisuuksia sisältävien altcoinien nousun. Yksi tällainen altcoin on Shiba Memu (SHMU). Shiba Memu erottuu meemitokenina, jolla on omavaraiset markkinointiominaisuudet, jotka perustuvat tekoäly-teknologiaan.

Toisin kuin perinteiset meemit, jotka perustuvat ihmisten markkinointiin, Shiba Memu on suunniteltu luomaan markkinointistrategiansa, kirjoittamaan PR:ään ja mainostamaan itseään asiaankuuluvilla foorumeilla ja sosiaalisissa verkostoissa. Sen tekoälyteknologia mahdollistaa sen, että se tuottaa runsaasti markkinointisisältöä, jota julkaistaan eri alustoilla.

Shiba Memun tekoälyteknologia mahdollistaa myös suoran yhteyden käyttäjien kanssa. Käyttäjäystävällinen kojelauta helpottaa vuorovaikutusta tekoälyn kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia palautetta, ehdotuksia ja kysymyksiä varten. Tämän innovatiivisen lähestymistavan tarkoituksena on erottaa Shiba Memu muista markkinoilla olevista meemeistä.

Shiba Memun ennakkomyynti on käynnissä

Copy link to section

Shiba Memu on tällä hetkellä keskellä jatkuvaa ennakkomyyntiä.

Shiba Memun ennakkomyynti tarjoaa varhaisille sijoittajille mahdollisuuden osallistua tähän ainutlaatuiseen projektiin. Uusimpien tietojen mukaan 1 SHMU:n hinta on 0,035200 USDT ja seuraava hinta on 0,035425 USDT. Ennakkomyynnissä kerätty USD on jo ylittänyt 3,9 miljoonaa dollaria, mikä kuvastaa kasvavaa kiinnostusta projektia kohtaan.

Sekä Solanan kestävyys että Shiba Memun innovatiivinen lähestymistapa herättävät huomiota. Sijoittajat ja harrastajat seuraavat tarkasti näiden projektien hintaliikkeitä ja kehitystä, ja kryptoyhteisö odottaa innokkaasti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan sekä Solanalle että nouseville altcoineille, kuten Shiba Memulle.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.