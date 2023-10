Santanderin osakekurssi muodostaa kolminkertaisen mallin ennen tulosta

Banco Santanderin (BME: SAN) osakekurssi on tällä viikolla valokeilassa, kun yhtiö julkaisee neljännesvuosittaisen tuloksensa. Osake on vetäytynyt äskettäin 3,42 euroon, mikä on yli 10 % alaspäin tämän vuoden korkeimmasta tasosta. Se leijuu lähellä alinta tasoaan sitten lokakuun 1. päivän.

Santanderin tulot edessä

Tuloskausi kiihtyy. Kahden viime viikon aikana suuret amerikkalaiset yritykset, kuten JPMorgan, Morgan Stanley ja Goldman Sachs, julkaisivat vaihtelevia taloudellisia tuloksia. Ja tiistaina Barclaysin tulos ylitti tiukasti arviot.

Banco Santander, Euroopan neljänneksi suurin pankkivarallisuus, julkistaa tuloksensa keskiviikkona. Sen omaisuus on yli 1,7 biljoonaa euroa, joten se on pienempi kuin HSBC, BNP Paribas ja Credit Agricole. Sillä on yhteensä yli 164 miljoonaa asiakasta ja 99 miljoonaa aktiivista.

Santander on enimmäkseen globaali pankki, jolla on toimintaa useissa maissa, kuten Espanjassa, Brasiliassa, Puolassa ja Meksikossa. Se on kolmen parhaan pankin joukossa yhdeksällä päämarkkina-alueellaan. Tällä monipuolistamisella on hyvät ja huonot puolensa. Suurin haaste liittyy joihinkin sen keskeisiin markkinoihin, kuten Argentiinaan, joka on läpikäymässä suurta talouden romahdusta.

Kuten muutkin pankit, Santander hyötyy korkeista koroista päämarkkinoillaan. Euroopassa Euroopan keskuspankki (EKP) on nostanut korot ennätyskorkeaksi, yli 4 prosenttiin. Seurauksena on, että yhtiö tekee enemmän nettokorkomarginaalia.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että yhtiön korkokate nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20,9 miljardiin euroon. Bruttotuotot nousivat 28,2 miljardiin euroon, kun taas nettoliiketulos oli 15,755 miljardia euroa. Tulos ennen veroja laski 5,1 miljardiin euroon. Santanderin voitot nousivat 2,7 miljardiin euroon viimeisellä neljänneksellä.

Santanderin haasteena on Euroopan talouden elpyminen hitaammin. Tämä on tärkeää, koska yritys saa suurimman osan rahoistaan Euroopassa. Etelä-Amerikka, sen liiketoiminnan toinen iso osa, ei myöskään elpy nopeaan tahtiin.

Banco Santanderin osakekurssiennuste

Päiväkaavio osoittaa, että Santanderin osakkeen hinta muodosti kolminkertaisen yläosan kuvion. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yksi laskevimmista kuvioista. Tämän mallin pääntie on 3,3325 €.

Santanderin osakkeet ovat myös pudonneet alle 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Relative Strength Index (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle 50:ssä. Osakkeen näkymät ovat siksi laskevat ennen tulosta.

Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava avaintaso on 3,00 €, alin taso 26. kesäkuuta. Jos näin tapahtuu, se tarkoittaa, että osake voi pudota yli 11,71%. Tämä näkemys vahvistuu, jos se siirtyy pääntien alapuolelle hintaan 3,3325 €.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.