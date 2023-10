Keringin, LVMH:n ja Hermesin osakekurssit ovat laskeneet: ostatko dip?

Ylellisyystavaroiden osakkeet ovat laskeneet kasvun hidastuessa keskeisillä markkinoilla, kuten Kiinassa, Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. LVMH:n osakekurssi putosi tällä viikolla alimmilleen 659,6 euroon, yli 24 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta. Tämän seurauksena Bernard Arnautin nettovarallisuus on pudonnut yli 4,6 miljardilla dollarilla 157 miljardiin dollariin.

Guccin, Balenciagan, Bottega Venetan ja Yves Saint Laurentin emoyhtiö Kering putosi 391 euroon, alimmalle tasolle sitten maaliskuun 2020. Se on pudonnut yli 47 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Samoin myös Hermesin osakkeet ovat romahtaneet. Osake painui 1 761 euroon, alimmalle tasolle sitten maaliskuun 2023. Se putosi yli 12 % vuoden alusta. Sveitsissä Swatch Groupin osakkeet ovat pudonneet 230,6 Sveitsin frangiin, mikä on 30 % alle vuoden 2023 huipputason.

Ylellisyystuoteyritykset käyvät läpi suuria nollauksia maailmantalouden hidastuessa. Nämä yritykset näkivät vahvaa kasvua pandemian aikana, kun korot pysyvät historiallisen alhaisina ja osakkeiden ja kryptovaluuttojen hinnat nousivat.

Kering kertoi tiistaina, että sen kokonaismyynti putosi 9 % kolmannella neljänneksellä yli 4,4 miljardiin euroon. Kaikki merkit paitsi Kering Eyewear ja Corporate olivat tappiollisia. LVMH:n liikevaihto puolestaan kasvoi yhdeksän kuukauden aikana yli 62,2 miljardiin euroon Kiinan ja Yhdysvaltojen hidastuessa.

Hermes sen sijaan julkaisi suhteellisen vahvat taloudelliset tulokset. Sen myynti nousi 3,4 miljardiin euroon kolmannella neljänneksellä ja 22 % vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Onko dipin ostaminen turvallista?

Copy link to section

LVMH, Kering, Hermes, Swatch osakkeet

Onko siis järkevää ostaa LVMH:n, Hermesin ja Keringin kaltaisten yritysten dippiä? Yleisesti ottaen epäilen luksustavarateollisuuden hidastuvan edelleen tulevina kuukausina korkojen pysyessä korkealla tasolla.

Suurin riski näille yrityksille on Kiina, avainmarkkina. Tuoreet tiedot osoittavat, että maan taloudella ei mene hyvin, mikä on pakottanut hallituksen käynnistämään elvytyspaketin.

Pitkällä aikavälillä uskon kuitenkin, että näiden ylellisyystavaroiden osakkeiden ostaminen on järkevää. Historiallisesti nämä yritykset ovat yleensä vakaampia kuin kulutustavarat, koska ne keskittyvät ylempään luokkaan, jolla on enemmän harkinnanvaraisia kuluja.

Mikä tärkeintä, nämä osakkeet palautuvat takaisin, jos keskuspankit alkavat laskea korkoja. Analyytikot odottavat Yhdysvaltain keskuspankin alkavan laskea korkoja vuonna 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=jMDeS3PD7iM

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.