USD/TRY-ennuste: Signaali ennen CBRT-korkopäätöstä

Turkin liira jatkoi huomattavaa romahtamistaan, kun huoli maan inflaatiosta jatkui. USD/TRY -valuuttakurssi on ennätyskorkealla 28,14:ssä, paljon korkeammalla kuin missä se aloitti vuoden 18,48:ssa. Se on noussut yli 173 prosenttia vuoden 2022 alimmasta pisteestä.

CBRT-korkopäätös edessä

Copy link to section

USD/TRY-valuuttakurssi on valokeilassa torstaina Turkin tasavallan keskuspankin (CBRT) päätöksenä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Reutersin tekemät ekonomistit uskovat, että CBRT jatkaa korkojen nostamista. He uskovat, että pankki nostaa korkoja 30 prosentista 35 prosenttiin. He uskovat myös, että pankki nostaa yön yli -laina- ja lainakorkoja 33 prosenttiin ja 36 prosenttiin.

Pankki on nostanut korkoja kesäkuusta lähtien, jolloin se nosti korkoja 8,50 prosentista nykyiseen 30 prosenttiin. Se on tehnyt sen pyrkiessään hidastamaan karkaavaa inflaatiota, joka on pysynyt itsepintaisena korkeana vuosia.

Tuoreimmat tiedot osoittavat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi syyskuussa 61,5 %. Se oli noussut syyskuussa 58,9 %, ja analyytikot uskovat, että korot jatkavat nousuaan tulevina vuosina. Reutersin kyselyn mukaan useimmat analyytikot odottavat inflaation päätyvän vuoden 69,3 prosenttiin.

Taloustieteilijät odottavat myös talouden kasvavan hieman maltillisesti tänä vuonna. He odottavat maan kasvavan 4 % ja vaihtotaseen alijäämän olevan 4,6 % kokonaisbkt:sta.

Turkin liira on elpymässä, sillä monet turkkilaiset ovat nyt siirtyneet käyttämään ulkomaisia valuuttoja, kuten Yhdysvaltain dollaria ja euroa. Myöskään Lähi-idän jatkuvat jännitteet eivät auta.

Israel taistelee edelleen Hamasia vastaan ja tilanne voi pahentua, jos Israel käynnistää maaoperaation. Keskiviikkona Erdogan jatkoi Israelin kritisoimista ja Hamasin puolustamista, koska hän ei väitä olevansa terroristeja.

Kriisin kärjistyminen voi nostaa energian hintoja, mikä lisää inflaatiota maassa.

USD/TRY tekninen analyysi

Copy link to section

USD/TRY-kaavio TradingView’lta

USD/TRY-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime vuosikymmeninä. Se hyppäsi torstaina 28,14:ään, mikä on ennätysten korkein piste. Nousessaan pari pysyy avaintuen yläpuolella 27,37:ssä, joka on syyskuun korkein heilahdus.

USD/TRY-pari on myös pysynyt kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, mikä osoittaa, että sonnit ovat edelleen hallinnassa. Siksi USD:n ja TRY:n välisen vaihtokurssin näkymät ovat nousujohteiset, koska ostajat tavoittelevat psykologisen tason avaintasoa 30.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.