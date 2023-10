Cosmosin hintaennuste, kun ATOM rikkoo vaihteluväliä vakaan nousutrendin keskellä

Salausmarkkinoiden viimeisimmät nousutrendit näkivät, että Cosmos rikkoi 6,30 – 7,58 dollarin vaihteluvälin ja lopetti konsolidointitilan. Nousuliike osoittaa suurennettua nousumomenttia ATOM-ekosysteemissä, mikä merkitsee mahdollista vakaan nousun alkua. Tokenin hinta oli painohetkellä 7,49 dollaria, ja se nousi 1,93 % viimeisen 24 tunnin aikana.

ATOM 24-Hr chart on Coinmarketcap

Cosmos tähtää enemmän ylösalaisin

ATOM painoi 6,30 – 7,58 dollarin vaihteluvälin syyskuun alkupuoliskolla. Altcoin rikkoi tämän alueen 10 %:n nousun jälkeen 30. lokakuuta. Kiinteä läpimurto osoittaa voimistunutta ostovauhtia.

Sillä välin 0,748 dollarin uudelleentestaus jalansijaksi voi tarjota mahdollisuuden ostaa ATOM. Myös tällaisen vetäytymisen yhteydessä RSI-indikaattori testataan uudelleen toivottamaan lisää ostajia. Ratkaiseva palautus 7,58 dollarista saattaa katalysoida nousuja ja kääntää 8,42 dollaria tueksi ennen kuin avaa polun kohti estettä 10,81 dollarilla.

Tämä merkitsisi 42 prosentin nousua 7,58 dollarista ja lähes 30 prosentin nousua 8,42 dollarista. Positiivinen kehitys Cosmos-verkostossa ja optimismi kokonaismarkkinoilla tukevat ATOMin noususuuntaa.

This #Bitcoin Weekly candle close is SUPER BULLISH! 🚀 pic.twitter.com/LrKZ2EvbYs — Crypto Rover (@rovercrc) October 30, 2023

Bitcoin on edelleen valmis jatkuvaan nousuun BTC ETF -optimismin keskellä. Sen nouseva viikoittainen kynttilänjalkojen sulkeminen ehdottaa lisää nousutrendejä BTC:lle ja kryptovaluuttamarkkinoille.

Äkillinen myyntivauhti kuitenkin pilaa nousevan asenteen. Tällöin Cosmosin hinta laskee ja 24 tunnin kynttilä sulkeutuu alle 6,93 dollarin, mikä kumoaa nousumatkan, mikä saattaa pudottaa ATOMin 6,28 dollariin – 9,45 prosentin laskuun.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.