Osta MSTR-osakkeita, koska BTC muodostaa nousevia kuvioita, valaita kerääntyy

MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) osakekurssi oli onnistunut lokakuu, vaikka keskeiset indeksit, kuten Nasdaq 100 ja S&P 500, syöksyivät korjaukseen. Osakkeet nousivat korkeimmilleen 448 dollariin 25. lokakuuta, mikä oli lähes 50 % kuukauden alimman tason yläpuolella.

MicroStrategy Bitcoin ETF-vaihtoehtona

Bitcoinin hinta kehittyi vahvasti lokakuussa, kun toiveet Bitcoin ETF:stä nousivat. Analyytikot uskovat, että spot-ETF auttaa ottamaan Bitcoinin valtavirran ja luomaan ihanteellisen hyödykkeen, jota institutionaaliset sijoittajat ovat mukavasti ostamassa.

On edelleen epäselvää, toteutuuko tämä tilanne, koska sijoittajilla on aina ollut tapoja päästä Bitcoiniin. Esimerkiksi Bitcoin Strategy ETF (BITO) on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Tämä rahasto seuraa Bitcoin-futuureja ja sillä on läheinen korrelaatio BTC:n kanssa. Sillä on nyt yli 890 miljoonaa dollaria omaisuutta.

Sijoittajilla on pääsy Grayscale Bitcoin Trustiin (GBTC), joka on alan suurin rahasto, jonka varat ovat yli 21 miljardia dollaria. GBTC:n haasteena on, että sen maksut ovat melko korkeat, kun taas sen alennus nettoarvoon (NAV) on ollut huomattava. Alennus on kaventunut äskettäin sen jälkeen, kun Grayscale voitti oikeusjutun SEC:tä vastaan .

MicroStrategy on ollut yksi parhaista tavoista yrityksille sijoittaa Bitcoiniin epäsuorasti. Vaikka yrityksen ydinpalvelu on teknologia-analyysi, se tunnetaan merkittävistä Bitcoin-omistuksistaan.

Yrityksellä on hallussaan yli 158 000 Bitcoinia, joiden arvo on nyt yli 5,38 miljardia dollaria, mikä on edelleen alhaisempi kuin yhtiön yli 5,9 miljardin dollarin arvo. Tämä tekee MicroStrategysta pohjimmiltaan Bitcoin-yrityksen.

MSTR:ää omistavien laitosten etu on, että sillä ei ole kulusuhteita. BITO:n kulusuhde on 0,95 %, kun taas GBTC:n suhde on 2 %. Nämä ovat valtavia maksuja, jotka voivat kasvaa ajan myötä.

Bitcoinin hinnan nousukuvio

TradingView:n BTC-kaavio

Toinen syy MSTR-osakkeen ostamiseen on se, että Bitcoin on muodostanut lukuisia nousevia kuvioita. Kuten yllä näkyy, BTC-hinta on noussut yli 31 780 dollariin, korkeimpaan pisteeseen heinäkuun 13. päivänä. Tämä oli huomattava hinta, koska se oli kamppaillut nousevan tämän tason yläpuolelle useita kertoja tänä vuonna.

Bitcoin on myös muodostanut nousevan viirikuvion, joka näkyy mustana. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yksi nousevimmista merkeistä markkinoilla. Tälle kuviolle on ominaista pitkä lipputolppa ja kolmiokuvio.

Lisäksi Bitcoinin hinta on noussut yli 50 päivän ja 200 päivän Arnaud Legouxin liukuvan keskiarvon (ALMA). Siksi on todennäköistä, että kolikon nousu jatkuu, kun ostajat tavoittelevat 50 % Fibonacci Retracement -tasoa 42 500 dollariin. Tämä hinta on noin 23 % nykyistä korkeampi.

Siksi on todennäköistä, että Bitcoinin hinta jatkaa nousuaan, mikä on positiivista MicroStrategyn osakkeille. Lisäksi Bitcoin-valaiden määrä kasvaa, kun yli 100 000 kolikon haltijat hyppäävät.

