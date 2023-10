USD/RUB: ruplan näkymät Venäjän asettaessa uusia valuuttasääntelyjä

USD/RUB -kurssi jatkoi laskuaan tällä viikolla, kun Venäjän rupla teki voimakkaan paluun. Pari putosi tiistaina alimmilleen 91,86:een, mikä on paljon alhaisempi kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 102,15.

Venäjän rupla pomppii

Copy link to section

Venäjän rupla on elpynyt voimakkaasti viime viikkoina raakaöljyn kohonneiden hintojen ja valuuttasääntelyn myötä. Se on myös menestynyt hyvin Venäjän hallituksen meneillään olevan valuutan valvonnan myötä.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Viimeisin valuuttakontrolli tapahtui tällä viikolla, kun hallitus asetti uusia sääntöjä Venäjän toiminnoistaan luopuville yrityksille. FT:n mukaan näiden maiden on joko myytävä toimintansa ruplissa.

Vaihtoehtoisesti nämä yritykset voivat hyväksyä ulkomaan valuutat, kuten Yhdysvaltain dollarin tai euron. Tässä tapauksessa näiden yritysten on kuitenkin hyväksyttävä pitkittynyt viivästys, joka voi johtaa huomattaviin tappioihin.

Hallitus toivoo, että nämä uudet pääomarajoitukset estävät pääomapaon näistä yrityksistä. Yritykset, kuten Coca-Cola, Heineken ja PwC, ovat poistuneet Venäjän markkinoilta sodan alkamisen jälkeen.

Venäjän hallitus ja keskuspankki ovat ilmoittaneet erilaisista toimenpiteistä valuutan pelastamiseksi. Keskuspankki on nostanut korkoja useita kertoja tänä vuonna, kun taas hallitus on pakottanut suuret yritykset myymään osan valuuttastaan.

USD/RUB-pari on vetäytynyt myös muista syistä. Ensinnäkin Venäjän taloudella menee hyvin sotilasmenojen kasvun myötä. Työttömyysaste pysyy 3,0 prosentissa.

Lisäksi Venäjä tienaa edelleen miljardeja dollareita, kun raakaöljyn hinta hyppää. Maailmanpankki varoitti tiistaina antamassaan muistiossa, että hinta voi nousta 150 dollariin, jos Israelin ja Hamasin välinen sota kärjistyy.

Lisäksi on merkkejä siitä, että Venäjä on voittanut sodan Ukrainaa vastaan. Ukrainan vastahyökkäys on epäonnistunut, kun Venäjällä on viidesosa maasta. Myös Venäjän osakkeet ovat nousseet usean vuoden huipulle.

USD/RUB tekninen analyysi

Copy link to section

TradingView’n USDRUB-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että USD:n ja RUB:n välinen kurssi on ollut tänä vuonna vahvassa nousutrendissä. Se on äskettäin muodostanut kaksiosaisen kuvion 102.01:een. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yleensä hyvä laskeva merkki.

USD to rub -pari on siirtynyt punaisella näkyvän nousevan kanavan alapuolen alapuolelle. Se on myös pudonnut alle 50 päivän ja 25 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Nämä kaksi MA:ta ovat jopa tehneet laskevan crossover-kuvion.

Siksi parin näkymät ovat laskevat, ja seuraava taso on psykologinen taso 85:ssä. Vaihtoehtoinen skenaario on, että osake toipuu ja testaa uudelleen psykologisen tason 100:ssa.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.