Zilliqa, Tron, Near Protocol -hinnat vakaat ennen FOMC:n päätöstä

Kryptovaluuttojen hinnat liittyivät amerikkalaisten osakkeiden joukkoon suuressa rallissa, kun kauppiaat odottivat Federal Open Market Committeen (FOMC) tärkeää päätöstä. Dow Jones hyppäsi yli 250 pistettä, kun taas S&P 500 ja Nasdaq 100 nousivat yli 0,80 %.

Lähellä Tronin ja Zilliqan rahakkeet kasvavat

Near Protocol (NEAR) -kolikko oli keskiviikon parhaiten menestynyt rahake, kun se hyppäsi korkeimmalle tasolle sitten heinäkuun. Se on hypännyt viimeisten 12 päivän aikana peräkkäin ja lähes 50 % lokakuun alimmasta tasosta.

Near on hypännyt ennen tulevaa NearCon-tapahtumaa, joka on suunniteltu 7. marraskuuta. Tapahtumassa on yleensä useita suuria tapahtumia, jotka liikuttavat sen ekosysteemiä

Tron (TRX) -kurssi jatkoi myös nousuralliaan, mikä tekee siitä tämän vuoden parhaiten suoriutuneen suuren kryptovaluutan. Kolikon arvo nousi 0,1007 dollariin, korkeimpaan pisteeseen sitten marraskuun 2021.

Tron on hypännyt ekosysteeminsä vahvan suorituskyvyn vuoksi. JustLendin ekosysteemin kokonaisarvo (TVL) on noussut yli 5,7 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä alan kolmanneksi suurimman toimijan Lidon ja Makerin jälkeen. Todellakin, Justin JST-tunnus, hallintotunnus, leijuu lähellä korkeinta pistettä viime vuoden toukokuun jälkeen.

Myös Zilliqan hinta jatkoi nousuaan. ZIL-merkki nousi 0,020 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten tämän vuoden elokuun. Toisin kuin Near Protocol ja Tron, Zilliqan ekosysteemi on ollut suhteellisen mykistetty viime kuukausina. DeFi Llaman ja DappRadarin tiedot osoittavat, että useimmat ekosysteemin dApps-sovellukset eivät näe juurikaan markkinatoimia.

Zilliqa vs Near Protocol vs Tron

Federal Reserven päätös

Lähiprotokollan, Zilliqan ja Tronin hintojen seuraava keskeinen katalysaattori on Fedin tuleva päätös. Useimmat analyytikot uskovat, että Fed keskeyttää koronnostonsa toista kokousta peräkkäin.

Fed kamppailee lukuisten Yhdysvaltain talouden haasteiden kanssa. Inflaatio on edelleen sitkeän korkea, vaikka talous näyttää joustavalta. Viime viikolla julkaistut taloustiedot osoittivat, että BKT kasvoi 4,9 % kolmannella vuosineljänneksellä, kun kulutus pysyi joustavana.

Joukkovelkakirjamarkkinoilla kuitenkin vilkkuu punaisia merkkejä, kun 10 ja 30 vuoden joukkolainojen tuotot ovat korkeimmillaan yli kymmeneen vuoteen. Tämän seurauksena hallitus käyttää nyt yli 800 miljardia dollaria velkojensa maksamiseen, ja luku voi pian nousta biljoonaan dollariin. Nämä altcoinit todennäköisesti reagoivat Securities and Exchange Commissionin (SEC) seuraavaan toimintaan. Analyytikot uskovat, että sääntelijä hyväksyy vihdoin Blackrockin, Invescon ja Ark Investin kaltaiset Bitcoin ETF:t ennen vuoden loppua.

