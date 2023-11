PancakeSwap, Synthetix, Aave, Uniswap, kun pelko- ja ahneusindeksi nousee

Decentralized Finance (DeFi) -tunnukset jatkoivat palautumismuotoaan kryptopelko- ja ahneusindeksin noustessa. PancakeSwap (CAKE) -hinta nousi yli 30 % torstaina ja saavutti korkeimman pisteen sitten tämän vuoden heinäkuun.

Synthetixin (SNX) hinta puolestaan hyppäsi korkeimmalle 2,50 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten elokuun 2023. PancakeSwapin tapaan token hyppäsi jälleen yli 35 % lokakuun alimmasta pisteestä.

AAVE, maailman neljänneksi suurin DeFi-alusta, nousi 16,13 %, kun taas Uniswap 15 %. Muut DeFi-merkit, kuten Curve (CRV), Compound (COMP) ja Frax Share (FXS), menestyivät myös parhaiten.

Nämä merkit hyppäsivät kryptopelko- ja ahneusindeksin hypättyä ahneusvyöhykkeelle 74. Useimmissa tapauksissa kryptovaluutat hyppäävät, kun pelon tunne leviää markkinoilla.

Ne ovat myös nousussa Bitcoinin vahvan suorituskyvyn vuoksi. Bitcoin hyppäsi torstaina 34 450 dollariin, mikä on tämän vuoden korkein kohta. Se on noussut kahdella numerolla takaisin syyskuun alimmasta pisteestä.

Kryptotokenit, jotka tunnetaan myös nimellä altcoinit, pyrkivät kerääntymään, kun Bitcoinilla menee hyvin. Ja onneksi, kuten kirjoitin aiemmin, Bitcoinin ralli näyttää saavan vauhtia, koska se on muodostanut nousevan viirikuvion.

Kolikko on myös pysynyt 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt yliostetulle tasolle. Tämä RSI on merkki siitä, että Bitcoin on saamassa voimakasta vauhtia.

He ovat myös hypänneet viimeisimmän Federal Reserven päätöksen jälkeen. Pankki piti korot ennallaan 5,25–5,50 prosentissa, mikä on korkein kohta kahteen vuosikymmeneen. Lausunnossaan Jerome Powell ilmoitti, että Fed todennäköisesti jatkaa taukoja tulevina kuukausina.

Ekonomistit odottavat myös, että Fed laskee korkoja myös vuoden 2024 toisella neljänneksellä. Kryptovaluutat, jotka ovat selvinneet viimeaikaisesta koronnostosyklistä, näkevät todennäköisesti uutta vauhtia.

Myös DeFi-ekosysteemi on elpymässä. DeFi Llaman mukaan lukittu kokonaisarvo (TVL) nousi yli 42,7 miljardiin dollariin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.