USD/DKK: Tanskan kruunulla on riskejä Novo Nordiskin myynnin kasvaessa

Tanskan kruunu on liikkunut sivuttain viime viikkoina sijoittajien seuratessa maan keskuspankin toimintaa. EUR/DKK- ja USD/DKK- parit reagoivat myös maailman suurimman yrityksen Novo Nordiskin vahvaan kehitykseen. TradingView’n mukaan USD/DKK-pari kävi torstaina 7,02:ssa, kun taas EUR/DKK oli jumissa 7,46:ssa.

Novo Nordiskin tulot

Torstain suurin tanskalainen uutinen tuli maan suurimmalta yhtiöltä Novo Nordiskilta. Lausunnossaan yritys sanoi, että sen kokonaismyynti kasvoi 38 prosenttia viimeisellä neljänneksellä 58,73 miljardiin Tanskan kruunuun, mikä vastaa 8,2 miljardia dollaria. Sen liikevoitto kasvoi 47 %.

Novo Nordiskin liiketoiminta on ollut tänä vuonna valokeilassa Wegovyn ja Ozempicin menestyksen vuoksi. Nämä kaksi lääkettä ovat levinneet erityisesti Yhdysvalloissa, missä miljoonat yritykset ostavat niitä. Itse asiassa Wegovyn myynti nousi yli 10 miljardiin Tanskan kruunuun neljänneksen aikana.

Novo Nordisk on tärkeä yritys Tanskalle ja Tanskan kruunulle. Ensinnäkin yrityksen markkina-arvo on yli 436 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin Tanskan vuotuinen yli 395 miljardin dollarin BKT. Se on maan suurin yksityisen sektorin työnantaja ja veronmaksaja. Se maksoi yli 1,3 miljardia dollaria veroja vuonna 2022, ja luvun odotetaan nousevan.

Novo Nordisk on tärkeä DKK-valuutalle toisesta syystä. Ensinnäkin se saa suurimman osan tuloistaan Yhdysvalloissa dollareina. Siksi sen käteisen kotiuttamisella Tanskaan on taipumus vaikuttaa valuuttaan.

Lisäksi yritys on suurin alalla, joka muodostaa suurimman osan taloudesta. Ilman lääketeollisuutta Tanskan talous olisikin supistunut viimeisellä neljänneksellä.

Tämä tilanne tuo uusia riskejä Tanskan taloudelle. Olemme esimerkiksi nähneet Etelä-Korean käyvän läpi nousu- ja laskusyklejä, koska se on riippuvainen Samsungista. Samoin näimme Suomen käyvän menetettyä vuosikymmentä Nokian taantuman jälkeen.

Novo Nordiskin tapauksessa haasteena on se, että laihdutuslääketeollisuudesta on tulossa kova kilpailu Eli Lillyn ja Pfizerin kaltaisten tahojen kanssa.

USD/DKK tekninen analyysi

USDDKK-kaavio TradingView’lta

Päiväkaavio näyttää, että USD:n ja DKK:n välinen kurssi on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime viikon aikana. Se on muodostanut nousevan lippukuvion, joka näkyy vihreänä. Pari pysyy myös 50 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä teki äskettäin kultaisen ristin.

Se on myös muutaman pisteen 38,2 % Fibonacci Retracement -tason alapuolella. Siksi parin näkymät ovat nousujohteiset, ja alkuperäinen tavoite on vuoden ylin 7,14. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle palauttaa sen takaisin 50 %:n retracementille klo 7.20.

