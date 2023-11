Sam Bankman-Fried (SBF) on syyllinen: Mitä seuraavaksi Do Kwonille ja John Karonylle?

Vuoden suurin krypto-tarina tapahtui juuri ja lähetti shokkiaaltoja koko alalle. Muutaman tunnin harkinnan jälkeen New Yorkin valamiehistö totesi Sam Bankman-Friedin (SBF) syylliseksi kaikkiin seitsemään häntä vastaan esitettyyn syytteeseen.

Hänellä oli nolla mahdollisuus, kun hallitus esitti vankan kanteen häntä vastaan. Ja mikä tärkeintä, hänen entiset johtajansa, mukaan lukien Caroline Elison, olivat kaikki myöntäneet syyllisyytensä ja todistaneet häntä vastaan.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kaiken kaikkiaan Sam Bankman-Friedia uhkaa yli kymmenen vuoden vankeustuomio, ja useimmat analyytikot odottavat hänen vangitsevan vähintään 15 vuotta. Häntä syytetään myös New Yorkissa. Häntä on esimerkiksi syytetty laittomasta kampanjapanoksesta, mikä voi johtaa siihen, että hän saisi lisävuosia.

https://www.youtube.com/watch?v=Wr50fstxyLQ

Do Kwon voi olla pulassa

Copy link to section

SBF:n tuomio sai väristyksiä kahdelle muulle korkean profiilin kryptojohtajalle: Terran Do Kwonille ja Safemoonin John Karonylle. Eteläkorealaista Do Kwonia uhkaa vuosikymmeniä vankilassa sekä kotimaassaan että Yhdysvalloissa.

Hän istuu nyt vankilassa Montenegrossa, josta hänet jäi kiinni pakeneessaan Dubaihin. Molempien maiden syyttäjät syyttävät häntä jättimäisen kryptohuijauksen johtamisesta, joka johti yli 40 miljardin dollarin tappioihin.

Asian ydin on, että Do Kwon antoi vääriä lausuntoja TerraUSD:n, algoritmisen vakaan kolikon, turvallisuudesta. Toisin kuin Tether ja USD Coin, kolikolla ei ollut mitään fiat-valuuttoja. Sen sijaan se säilytti kiinnityksensä monimutkaisen tietokonetekniikan avulla.

Yksi vääristä väitteistä koskee Chaita, Etelä-Koreassa suosittua fintech-tuotetta. Do Kwon väitti, että yritys käytti Terran teknologiaa. Tämä oli tärkeä askel, koska monet sijoittajat pitivät sitä hyvänä käyttötapana Terran alustalle. Vaikka Chai käytti Terraa alun perin, se lopetti vuonna 2020.

Do Kwon on nyt vankilassa väärennettyjen asiakirjojen käytöstä. Hän pysyy myös pidätettynä luovutusprosessin aikana. Analyytikot uskovat, että Dow Kwonia uhkaa myös vuosikymmeniä vankilassa.

Entä John Karony?

Copy link to section

John Karony on toinen kryptojohtaja, joka on todellisissa vaikeuksissa lain kanssa. Hänet pidätettiin tällä viikolla, ja häntä syytetään useista kavalluksesta ja arvopaperipetoksista New Yorkissa.

Toisin kuin Do Kwon ja SBF, Karony ei ole kryptoteollisuuden valtavirtahahmo. Hän perusti Safemoonin, meemikolikon, josta tuli suosittu vuonna 2021 meemikolikon kiihkon aikana.

Safemoon lupasi haltijoille huomattavaa tuottoa yksinkertaisesti ostamalla ja pitämällä sitä. Nyt syyttäjät väittävät, että Karony ja hänen syytettynsä käyttivät rahaa ostaakseen ylellisiä esineitä, kuten ajoneuvoja ja taloja. Kaikkiaan he käyttivät yli 200 miljoonaa dollaria asiakasvaroja. Syyttäjä sanoi lausunnossaan:

“Kuten väitetään, syytetyt johdattivat sijoittajia tarkoituksella harhaan ja käyttivät miljoonia dollareita polttoaineen ahneelle suunnitelmalleen ja rikastuttamaan itsensä ostamalla räätälöidyn Porsche-urheiluauton, muun luksusajoneuvon ja kiinteistön.”

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.