USD/RUB: rupla tekee paluun Venäjän talouden nousussa

USD/RUB -kurssi lähestyy psykologista keskeistä tasoa Venäjän ruplan paluun jatkuessa ja Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) perääntyessä. Pari laski alimmilleen 92,50:aan maanantaina ja leijuu lähellä alinta tasoa sitten tämän vuoden elokuun 17. päivän. Se on pudonnut lähes 10 prosenttia tämän vuoden korkeimmasta pisteestä.

Venäjä näyttää voittavan

Ukrainan sota jatkuu, ja maat menettävät tuhansia sotilaita. Vaikka sota ei ole kaukana ohi, on merkkejä siitä, että Venäjä voittaa. Ensinnäkin Venäjä miehittää edelleen yli viidesosan Ukrainasta ja sen talous on hyvässä kunnossa länsimaisista pakotteista huolimatta. Ukrainan vastahyökkäys on pysähtynyt.

Lisäksi on merkkejä siitä, että länsimaat ovat menettämässä vauhtia sodan rahoittamisessa, ja sodan päättyminen voi viedä vuosia. Yhdysvalloissa huomattava määrä republikaaneja on hylännyt pyynnöt rahoittaa Ukrainaa.

Mikä tärkeintä, Venäjä hyötyy kohonneesta raakaöljyn hinnasta. Brent maksaa 85 dollaria ja West Texas Intermediate (WTI) 80 dollaria. Venäjä on onnistunut kiertämään länsimaiden hintavalvontapolitiikan.

Se pystyy saavuttamaan sen käyttämällä vanhoja säiliöaluksia, joita länsimaat eivät jäljitä. Samaan aikaan Venäjä on kyennyt siirtämään öljyn ja kaasun myyntiään länsimaista esimerkiksi Intiaan ja Venäjälle.

https://www.youtube.com/watch?v=Bc09nfXXN1s&pp=ygUXZG91Z2xhcyBtY2dyZWdvciBydXNzaWE%3D

Tämän seurauksena analyytikot uskovat nyt Venäjän saavuttavan kahden prosentin budjettialijäämätavoitteensa. Muutama kuukausi sitten eräät länsimaat odottivat sen alijäämän olevan 5–6 prosenttia. Venäjän öljytulot yli kaksinkertaistuivat lokakuussa edellisestä kuukaudesta.

Myös Venäjän rupla voi hyvin, kun sijoittajat reagoivat meneillään olevaan valuuttasääntelyyn Venäjän viranomaisten toimesta. Nämä kontrollit tarkoittavat sitä, että Venäjältä lähtevät länsimaiset yritykset rajoittuvat siihen, miten ne nostavat nostoja. He voivat joko myydä liiketoimintansa ruplissa tai ulkomaanvaluutoissa. Jälkimmäinen vaihtoehto on pidempi ja melko tehoton.

Lisäksi Venäjän taloudella menee hyvin, työttömyysaste pysyttelee 3 prosentissa MOEX-indeksin ollessa on ollut yksi tämän vuoden parhaista esiintyjistä.

Myös Venäjän rupla on hypännyt Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) vetäytyessä viime viikon Fedin päätöksen ja non-farm payrolls (NFP) -tietojen seurauksena.

USD/RUB tekninen analyysi

USD/RUB-kaavio TradingView:n mukaan

Päivittäinen kaavio näyttää, että USD:n ja RUB:n välinen kurssi on liikkunut alaspäin muutaman viime päivän aikana. Se on pudonnut nousevan kanavan alapuolen alapuolelle, joka näkyy punaisella. 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot ovat muodostaneet laskevan jakokuvion.

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat osoittaneet alaspäin. Tämä on merkki Venäjän ruplan noususta. Siksi parin näkymät ovat laskusuuntaiset, ja seuraava huomioitava kohta on psykologinen piste 90:ssä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.