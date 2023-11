USD/JPY-ennuste: signaali muodostuu kaksinkertaisena kuviona

USD/JPY- valuuttakurssi on tärkeällä vastustasolla, kun sijoittajat arvioivat Federal Reserven ja Japanin keskuspankin (BoJ) seuraavia toimia. Parin kauppa kävi tiistaina 150,50:ssa, muutaman pisteen alle vuoden 151,96:n. Se on noussut yli 18 % tammikuun alimmasta pisteestä.

Fedin ja BoJ:n käytännöt

USD/JPY-pari on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Tämä mielenosoitus johtuu pääasiassa Japanin keskuspankin toimista. Pankki päätti tuoreessa päätöksessään jättää korot ennallaan -0,10 %:iin.

BoJ päätti myös säätää tuottokäyrän ohjaustaan (YCC) sallimalla valtionlainojen siirtyä 1 prosenttiin. Tuotto oli tiistai-iltapäivänä 0,877 % alhaisempi kuin tämän kuun 0,95 %.

USD/JPY-valuuttakurssi reagoi Japanin uusimpiin taloustietoihin. Tilastokeskuksen mukaan keskimääräiset käteisansiot nousivat syyskuussa 1,2 % edellisen kuukauden 0,9 %:sta.

Lisätiedot paljastivat, että Japanin kotitalouksien kulutus kasvoi 0,3 % paremmin kuin mediaaniarvio -0,4 %. Kulutus kasvoi edellisessä kuussa 3,9 %. Lisäksi maan kotitalouksien menot laskivat 2,8 % edellisen kuukauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toinen tärkeä USD/JPY-uutinen oli viime viikon Federal Reserven päätös. Siinä pankki päätti pitää korot ennallaan 5,25–5,50 prosentissa. Se jätti myös oven auki uudelle koronnostolle.

Useimmat analyytikot uskovat kuitenkin, että pankki pitää korot tällä alueella vielä jonkin aikaa. Lisäksi viimeisimmät Non-Farm Payrolls (NFP) -tiedot osoittivat, että talous kasvoi yli 150 000 lokakuussa, kun taas työttömyysaste nousi 3,9 prosenttiin.

USD/JPY tekninen analyysi

USD/JPY-kaavio TradingView’n mukaan

Viikkokaavio osoittaa, että USD/JPY-pari on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se on äskettäin testannut uudelleen tärkeän vastuspisteen 151,96:ssa. Pari on muodostanut kaksiosaisen kuvion, jonka pääntie on 127,41.

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori (SO) ovat siirtyneet yliostetulle tasolle. Siksi parin näkymät ovat toistaiseksi neutraalit. Siirtyminen vuoden 151,96:n korkeimman arvon yläpuolelle mitätöi nousevan näkymän, mikä nostaa sen paljon korkeammalle.

Vaihtoehtona on, että kaksinkertainen opinnäytetyö validoidaan, mikä työntää parin paljon alemmas seuraavaan tukeen 140:ssä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.