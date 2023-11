Digital World (DWAC) -osake on romahtanut: Vältä Trump SPACia hinnalla millä hyvänsä

Digital World Acquisition (NASDAQ: DWAC) osakekurssi on liikkunut sivusuunnassa viime viikkoina sijoittajien odottaessa mahdollista fuusiota. Tiistaina osakkeiden hinta oli 15,45 dollaria, mikä on muutaman pisteen korkeampi kuin viime kuun alimmillaan 14,25 dollarilla. Kaiken kaikkiaan ne ovat nousseet 25 prosenttia ennätysten alimmasta pisteestä ja ovat edelleen 91 prosenttia kaikkien aikojen ennätyksen alapuolella.

Mahdollisuudet ja riskit edessä

Vuoden suurin DWAC-uutinen oli 18 miljoonan dollarin sopimus Securities and Exchange Commissionin (SEC) kanssa. Ratkaisu, vaikka se oli kallis, päätti pitkän kiistan, joka esti mahdollisen SPAC-fuusion Trumpin Truth Socialin kanssa.

Toinen suuri uutinen oli SPAC:n päätös jatkaa due diligence -jaksoaan syyskuuhun 2024 saakka. Useimmiten SPAC-fuusioiden toteutuminen kestää alle 7 kuukautta. Tämä herättää vakavia kysymyksiä siitä, toteutuuko sopimus.

Edessä on muutamia mahdollisuuksia DWAC-osakkeelle. Ensinnäkin analyytikot uskovat, että Truth Social näkee enemmän aktiivisuutta kohti seuraavia parlamenttivaaleja vuonna 2024. Useimpina aikoina sosiaalisen median yritykset, kuten Twitter, Reddit ja Facebook, näkevät enemmän aktiivisuutta vaalikaudella.

Toinen todennäköinen mahdollisuus on, että verkoston toiminnalle tulee lisää kysyntää, koska Trumpin rikosoikeudenkäynnit todennäköisesti lisäävät toimintaa. Kaikki tämä voi johtaa yritykselle lisää tuloja.

Riskit painavat mahdollisuudet

Uskon, että DWAC ja Trump’s Truth Social kohtaavat enemmän haasteita kuin mahdollisuuksia. Ensinnäkin Truth Socialilla ei mene hyvin käytön suhteen. Katsaus käyttäjämittareihin osoittaa, että Trumpilla on alle 6 miljoonaa Truth Social -seuraajaa.

Sitä vastoin hänellä oli yli 80 miljoonaa seuraajaa Twitterissä. Siksi todellisuus on, että se ei pysty kilpailemaan Twitterin, Facebookin ja Snapin kaltaisten kanssa.

Toiseksi Truth Socialilla on rahallistamisen riskejä, koska monet suuret yritykset eivät halua olla tekemisissä oikeistopuolen kanssa. Olemme nähneet tämän valtamediassa, jossa monet suuret yritykset ovat pysyneet erossa Fox Newsista ja jopa Rumblesta.

Kolmanneksi SPAC:t eivät ole historiallisesti olleet hyviä suorituksia. Suositut SPAC:t, kuten Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast ja Canoo, ovat romahtaneet voimakkaasti viime kuukausina. Siksi on todennäköistä, että DWAC:n osakkeet jatkavat laskuaan SPAC-fuusion jälkeen.

Lisäksi Truth Social kohtaa kovaa kilpailua oikeistossa. Suurin kilpailija on X, joka tunnettiin aiemmin nimellä Twitter, joka on enimmäkseen ratkaissut haasteen, jonka Truth Social halusi ratkaista. Elon Muskin aikana Twitteristä on nyt tullut iso telttapaikka kaikille ideologioille. Tarkempi tarkastelu muista konservatiivisista sosiaalisen median verkostoista, kuten Gab ja Parler, osoittaa, että heillä on vaikeuksia saada vetovoimaa. Parler sulki toimintansa elokuussa.

Mikä tärkeintä, Truth Socialilla ei ole edelleenkään suurta markkinaosuutta kansainvälisillä markkinoilla, mikä on tärkeää kaikille sosiaalisen median yrityksille. Lisäksi yhtiö on täysin riippuvainen Trumpista, mikä on korkean riskin tilanne.

Siksi kaikki nämä tekijät selittävät, miksi on melko riskialtista sijoittaa DWAC-osakkeisiin. Selvyyden vuoksi osakkeilla on usein lyhyt puristus, mikä tekee omistamisesta melko riskialtista.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.