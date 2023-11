Kryptohintaennusteet: Storj, Hifi Finance, EOS, Alchemy Pay (ACH)

Kryptovaluutat olivat tällä viikolla rahoitusmarkkinoiden parhaiten menestyneet omaisuuserät. Ethereum nousi yli 2 000 dollarin ensimmäistä kertaa sitten viime vuoden huhtikuun. Samoin Bitcoinin hinta nousi 37 000 dollariin, kun taas kaikkien kryptovaluuttojen yhdistetty markkina-arvo nousi yli 1,4 biljoonaan dollariin.

Viikon aikana nähtiin useita purkaustähtiä. Tammikuussa kukoistanut Solana-meemikolikko Bonk nousi yli 200 %. Muita huippusuorituksia olivat Ethereum Classic, DeXe ja ORDI. Tässä artikkelissa tarkastellaan muita nousuun tulleita kryptovaluuttoja, kuten Storj, Alchemy Pay, Hifi Finance ja EOS.

Storj hintanäkymät

Storj on iso blockchain-alusta, jonka tavoitteena on ratkaista sekä yritysten että yksityishenkilöiden suurimmat haasteet. Sen markkinarako on hajautetuissa tallennusratkaisuissa, joissa se antaa yksiköille mahdollisuuden tallentaa asiakirjoja, tiedostoja ja muuta dataa alustalle.

Storj eroaa suosituista alustoista, kuten DropBox ja Box, siinä, että se käyttää hajautettua tallennusinfrastruktuuria. Storj-merkki on muuttunut paraboliseksi vahvan kryptorallin apuna. Päiväkaaviossa näemme, että se nousi huipulle 0,950 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten kesäkuun 2022.

Kolikko on ylittänyt useita tärkeitä vastuspisteitä tämän nousun aikana. Se hyppäsi päävastuspisteen yläpuolelle 0,5430 dollariin, lokakuun korkeimmalle tasolle ja 0,5821 dollariin (5. heinäkuuta).

Storj-hinta on hypännyt yli kaikkien liukuvien keskiarvojen ja lähestyy 23,6 %:n Fibonacci Retracement -tasoa. Siksi STORJin näkymät ovat edelleen nousujohteiset, ja seuraava tavoite on 1,0 dollaria. Tämän kaupan stop-loss on 0,70 dollaria.

Hifi Finance hintaennuste

Hifi Finance on pieni mutta nopeasti kasvava toimija blockchain-teollisuudessa. Se tarjoaa kiinteäkorkoista lainaa digitaalista omaisuutta vastaan Ethereum-verkossa. Kuten muutkin kryptovaluutat, Hifi on ollut tiukalla vaihteluvälillä viime kryptotalven aikana.

Tämä konsolidointi päättyi tällä viikolla, kun token nousi huipulle 1,20 dollariin, korkeimmalle pisteelle sitten syyskuun 17. päivän. Huipussaan se nousi yli 154 % lokakuun alimmasta tasosta. Tämä tekee siitä yhden maailman huonoimmin toimivista rahakkeista.

Hifi on hypännyt tärkeän vastuspisteen yläpuolelle 0,9336 dollariin ja 50 päivän liukuvaan keskiarvoon. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on hypännyt yliostetulle tasolle, kun taas keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) osoittaa ylöspäin.

Siksi epäilen, että token jatkaa laskutrendiä pian, kun myyjät kohdistavat avaintuen 0,9336 dollariin.

EOS-hintaennuste

TradingView:n EOS-kaavio

EOS:n kryptohinnalla oli vahva kehitys tällä viikolla. Se nousi sen jälkeen, kun kävi ilmi, että New Yorkin pörssin (NYSE) entinen johtaja, joka nyt johtaa Bullish Exchangea, harkitsi tarjouksen tekemistä FTX:stä. Bullish on vähän tunnettu kryptopörssi, jonka perusti Block.one, EOS:n luoja.

Päivittäinen kaavio osoittaa, että EOS-tunnuksen hinta oli alimmillaan 0,518 dollarissa, missä se muodosti kaksoispohjan kuvion. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio on yksi markkinoiden nousevimmista. Nyt kolikko on siirtynyt avainvastuspisteen yläpuolelle 0,6462 dollarissa, kaksoispohjan pääntiessä.

EOS-tunnus on nyt siirtynyt 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on muodostanut nousevan poikkeamakuvion. Siksi kolikon näkymät ovat edelleen nousujohteiset, ja seuraava tärkeä huomioitava kohta on $0,8341, korkein kohta 14. heinäkuuta. Tämä hinta on noin 21 % nykyistä hintaa korkeampi.

Alchemy Pay -hintaennuste

TradingView:n ACH-kaavio

Alchemy Pay (ACH) -hinta siirtyi myös härkämarkkinoille tällä viikolla. Tämä suoritus tapahtui sen jälkeen, kun Binance omaksui teknologiansa, kun se lanseerasi Cardrypton, maksualustan.

ACH-merkki on ollut viime aikoina vahvassa nousutrendissä. Se hyppäsi lokakuun alimmasta 0,0127 dollarista 0,025 dollariin. Se on nyt korkeimmillaan sitten tämän vuoden kesäkuun 9. päivän. Se on noussut yli 50 päivän ja 100 päivän liukuvan keskiarvon.

Samaan aikaan suhteellinen voimaindeksi (RSI) on hypännyt yliostettuun tason yläpuolelle. Tästä syystä tokenin näkymät ovat nousujohteiset, ja seuraava taso on 0,03 dollarissa, mikä on noin 30 % nykyisestä tasosta.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla, minkä jälkeen paikallinen kääntäjä on oikolukenut ja muokannut sen.